Niemiecka minister rolnictwa: "szanujmy żywność"

"Potrzebujemy przełomu w naszym podejściu do artykułów żywnościowych. Musimy poświęcić im więcej uwagi i okazać im więcej szacunku, ponieważ tkwi w nich nie tylko wiele ciężkiej pracy, ale są one także źródłem wielu cennych surowców", napisała z okazji dożynek w artykule gościnnym dla "Welt am Sonntag" minister rolnictwa i polityki żywnościowej Julia Klöckner. Podkreśliła w nim, że niedopuszczalne jest niefrasobliwe wyrzucanie do śmietnika różnych artykułów spożywczych "tylko dlatego, że kupiliśmy ich za dużo, albo nie mamy na nie ochoty".

Dzieci powinny same przygotowywać posiłki

Ważną rolę w zmianie podejścia do żywności powinna odgrywać szkoła, twierdzi Julia Klöckner. Dzieci powinno się uczyć, na czym polega praca na roli, skąd się bierze żywność i dlaczego należy ją cenić w taki sam sposób, w jaki staramy się wyrobić w nich od lat właściwe podejście do ochrony środowiska naturalnego. "Orka, żniwa i wytwarzanie żywności powinny stać się ważnym elementem naszego kanonu kształcenia", napisała w dalszej części cytowanego artykułu niemiecka minister rolnictwa. Jej zdaniem dzieci w przedszkolu i szkole powinny czasem same przyrządzać swój południowy posiłek, a nie otrzymywać go podany na talerzu. W ten sposób można będzie zmienić ich podejście do jedzenia i artykułów żywnościowych.

Przeciętny Niemiec wyrzuca do śmietnika 55 kg żywności rocznie

Wszystko to nie powinno jednak przybrać formy "upiększania obrazu pracy rolnika i jego gospodarstwa", podkreśliła Klöckner. Przeciwnie, należy prezentować dzieciom realny wizerunek dzisiejszego, nasyconego nowoczesną techniką rolnictwa i przemysłu spożywczego. Niemiecka minister zwróciła uwagę na rolę techniki w rolnictwie, która podnosi jego innowacyjność i bezpieczeństwo. Nowe rozwiązania techniczne służą także poprawie sytuacji zwierząt hodowlanych i podnoszą jakość gleby. Dzięki nim stale poprawia się także jakość artykułów spożywczych, dodała.

Obfite plony wcale nie są czymś oczywistym

W podobnym duchu wypowiedział się także z okazji dożynek przewodniczący Niemieckiego Związku Rolników Joachim Rukwied, który zwrócił uwagę na uzależnienie ludzi od przyrody i warunków pogodowych. "Zwłaszcza w tym roku, w którym nawiedziła nas susza, powinniśmy podczas dożynek uświadomić sobie ponownie, że obfite plony wcale się są czymś oczywistym", stwierdził Rukwied. Po czym dodał: "Dziś każdy z nas w każdej chwili może nabyć dobre i tanie artykuły spożywcze, ale właśnie dlatego należy czasem zastanowić się skąd się one biorą, komu je zawdzięczamy i za jaką cenę się je uzyskuje", podkreślił przewodniczący Niemieckiego Związku Rolników.

DW, afp, dpa / pa