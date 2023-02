Niemiecka minister chce podziału uchodźców w UE

Federalna Minister Spraw Wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) wezwała do bardziej sprawiedliwego podziału uchodźców z Ukrainy w ramach UE. „Gdyby doszło do kolejnej fali ucieczek na dużą skalę z Ukrainy, uchodźcy muszą być lepiej rozmieszczeni w Europie" – powiedziała Faeser gazecie „Bild am Sonntag”. „Szczególnie nasi wschodnioeuropejscy sąsiedzi powinni zostać odciążeni”. Podkreśliła, że Polska przyjęła do tej pory ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców, a Hiszpania 160 tys. „To nie może trwać” – uważa Faeser.

Bez limitu dla ukraińskich kobiet i dzieci

Minister odrzuciła ograniczenia dotyczące kobiet i dzieci uchodźców z Ukrainy: „Z tych, którzy przybyli do nas w ubiegłym roku, ośmiu na dziesięciu uchodźców było z Ukrainy, ponad milion osób. Udało im się ocalić życie przed okrutną wojną Putina. Dla kobiet i dzieci, które uciekają z Ukrainy, nie można określić limitu przyjęć.”

Kryzys uchodźczy w Niemczech

Na nadchodzący tydzień planowany jest szczyt ministrów spraw wewnętrznych niemieckich krajów związkowych. Faeser chce, by głównym tematem stała się kwestia deportacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. „Zrobiliśmy wiele, by ograniczyć nieregularną migrację z innych państw: na przykład poprzez intensywniejsze kontrole graniczne” – powiedziała gazecie Faeser. „Ale mamy też zbyt mało deportacji dokonywanych przez odpowiedzialne za nie państwa federalne. O tym wszystkim będziemy rozmawiać na szczycie dotyczącym uchodźców w przyszłym tygodniu.”

Negocjacje z krajami Afryki

Rząd chce wkrótce zawrzeć umowy migracyjne z krajami pochodzenia, „także po to, by móc przeprowadzić więcej deportacji" – zapowiedziała Faeser. „Wkrótce udam się do państw Afryki Północnej z przedstawicielami Francji i UE. Jeśli będziemy tam wspólnie negocjować w sprawie deportacji, będzie to miało większą siłę, niż gdyby rozmowy prowadził tylko jeden kraj."

Minister odrzuca budowanie zapór na zewnętrznych granicach UE: „UE postanowiła zabezpieczyć granice zewnętrzne poprzez swoją straż graniczną i przybrzeżną Frontex, gwarantując jednocześnie poszanowanie praw człowieka. Popieram to.” - powiedziała.

(dpa/sier)