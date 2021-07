Niemiecka minister środowiska ma plan zaostrzenia walki ze zmianami klimatu

Jak donosi magazyn "Spiegel", Schulze opracowała w tym celu dwunastopunktowy plan. Zgodnie z informacjami, do których dotarł magazyn, plan ten przewiduje wyższe cele dotyczące rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, obowiązek stosowania energii słonecznej w nowych budynkach oraz bardziej rygorystyczne normy emisji dla samochodów.

Według „Spiegla” część tych propozycji mogłaby zostać uchwalona na sesji Bundestagu 7 września, a pozostałe do końca roku. Tygodnik pisze jednak tylko o propozycji minister środowiska, która najwyraźniej nie została jeszcze uzgodniona w rządzie czy koalicji.

Konkretnie minister środowiska domaga się zwiększenia mocy lądowej energetyki wiatrowej do 95 gigawatów do 2030 roku, a elektrowni słonecznych do 150 gigawatów. Oprócz obowiązku stosowania energii słonecznej w nowych budynkach, można by silniej promować energooszczędne remonty starych budynków.

Zakaz gazowych systemów grzewczych

Rozważa się również wprowadzenie zakazu instalowania nowych gazowych systemów grzewczych od 2026 r. oraz ewentualnie wcześniej olejowych systemów grzewczych. Jeśli chodzi o wartości emisji dla samochodów osobowych, Svenja Schulze nawiązuje do odpowiednich planów UE. „W pakiecie 'Fit for 55' Komisja UE przedstawiła mocny projekt tego, jak może wyglądać skuteczna polityka klimatyczna w Europie” - cytuje „Spiegel” słowa minister środowiska.

−Wszyscy ci, którzy chcą teraz zrobić więcej dla ochrony klimatu, mogą natychmiast zadbać o to, by ten pakiet został w sposób odważny wypełniony treścią" - wezwała Schulze do szybkiego działania.

