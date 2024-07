Niemiecka koalicja uzgodniła budżet. „Impuls dla wzrostu”

Przełom w sprawie projektu ustawy budżetowej na przyszły roku ogłosili dziś (5 czerwca) socjaldemokratyczny kanclerz Olaf Scholz i jego koalicjanci: minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) i minister finansów Christian Lindner (FDP). Jednocześnie uzgodniono nowelizację budżetu na 2024 rok oraz pakiet działań dla ożywienia kulejącej gospodarki. – Z pomocą tego budżetu dajemy bezpieczeństwo i stabilność w czasach, które są naznaczone niepokojem i niepewnością – powiedział Scholz.

Porozumienie poprzedził maraton negocjacyjny. Ostatnia z 23 rund spotkań liderów partii koalicyjnych rozpoczęła się w czwartek (4.06.2024) po południu, a zakończyła w piątek nad ranem. – Sen jest przeceniany – zażartował niemiecki kanclerz na konferencji prasowej.

Ponad 2 proc. PKB na obronność

Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 44 mld euro. Przy łącznych wydatkach na kwotę 481 mld euro pozwoli to utrzymać kotwicę budżetową, ograniczającą zadłużenie państwa. Według ministra finansów projekt zakłada rekordowe wydatki inwestycyjne w wysokości 57 mld euro. Mają trafić na infrastrukturę kolejową, drogową oraz cyfryzację.

Drugim priorytetem będzie bezpieczeństwo, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W przyszłym roku i w kolejnych latach do 2028 roku włącznie Niemcy zamierzają przeznaczyć na obronność ponad 2 proc. PKB, czyli więcej niż wynika ze zobowiązań w ramach NATO. Docelowo mają one opiewać na 80 mld euro.

Wzrost zasiłku na dzieci

Media zauważają jednak, że wydatki budżetowe na Bundeswehrę będą rosnąć wolniej, niż chciałby minister obronyBoris Pistorius. Według informacji agencji DPA w przyszłym roku zostaną one zwiększone tylko o około 1,2 mld euro, z obecnych 52 mld. Tymczasem Pistorius jeszcze w maju mówił, że potrzebny byłby wzrost o 6,5 do 7 mld euro. Oprócz środków ze zwykłego budżetu wojsko ma jeszcze do dyspozycji pieniądze z nadzwyczajnego funduszu na wzmocnienie Bundeswehry, utworzonego po inwazji Rosji na Ukrainę. Fundusz na kwotę 100 mld euro ma zostać wykorzystany do 2028 roku.

W latach 2025-2028 Niemcy zamierzają wydawać ponad 2 proc. PKB na obronność Zdjęcie: Fabian Bimmer/REUTERS

Od 1 stycznia rząd chce podwyższyć zasiłek na dzieci tzw. Kindergeld o pięć euro. O tyle samo ma wzrosnąć dodatek na dzieci dla rodzin potrzebujących, wynoszący obecnie 20 euro miesięcznie. Według agencji DPA przewidziano także zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla wychowujących dzieci do 9600 euro rocznie w 2025 roku. Planowane są również inwestycje w placówki opieki dziennej dla dzieci.

Koło ratunkowe dla gospodarki

W tym roku w Niemczech spodziewany jest jedynie minimalny wzrost gospodarczy. Firmy wstrzymują inwestycje, nie rośnie konsumpcja prywatna. Rząd chce temu przeciwdziałać i zaplanował pakiet, który może dać dodatkowy wzrost w wysokości 0,5 proc. PKB w przyszłym roku, czyli o 26 mld euro. Ma on wspierać przede wszystkim rozwój energii opartej na źródłach odnawialnych - zapowiedział minister gospodarki Robert Habeck. Pakiet zakłada złagodzenie obciążeń dla firm, jak szybsze odpisy amortyzacyjne w przypadku inwestycji, rozszerzenie dodatku na badania, ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o łańcuchach dostaw czy redukcję biurokracji.

Projekt ustawy budżetowej ma zostać przyjęty na posiedzeniu rządu 17 lipca br. i jeszcze tego samego dnia ma trafić pod obrady Bundestagu.

(DPA, AFP/ widz)