Niemiecka i polska policja rozbiły gang złodziei samochodów

Policja w niemieckiej Saksonii informuje o „udanym uderzeniu” w gang złodziei samochodów i zatrzymaniu trzech polskich obywateli. Między 3 a 5 lipca funkcjonariusze saksońskiej policji, wyposażeni w europejskie nakazy aresztowania i nakazy rewizji, wsparli polską policję podczas akcji przeprowadzonej w Lublinie i Warszawie. Zatrzymano trzech obywateli polskich w wieku 36, 46 i 55 lat, którzy podejrzani są o udział w kradzieżach samochodów marki Mazda na terenie Niemiec, a w szczególności w Saksonii. Kradzieże miały miejsce od 2023 roku.

Według policji dwóch z zatrzymanych mężczyzn, 36-latek i 44-latek mają podlegać ekstradycji do Niemiec.

Zabezpieczono dowody

Podczas przeszukań zabezpieczono wiele dowodów wskazujących, że chodzi profesjonalnych złodziei samochodów. Były to między innymi wysokiej jakości narzędzia używane do kradzieży pojazdów w Niemczech. Skonfiskowane telefony komórkowe, części pojazdów i dokumenty są nadal analizowane.

Już wcześniej w Niemczech aresztowano czterech członków gangu. W ostatnim czasie śledztwo koncentrowało się na zleceniodawcach i mocodawcach, działających we wschodniej Polsce. Według saksońskiej policji w regionie graniczącym z Ukrainą gang najwyraźniej stworzył centrum przeładunkowe do odsprzedaży skradzionych pojazdów i części samochodowych do Europy Wschodniej.

Operację przeprowadziły specjalny zespół saksońskiej policji do walki z międzynarodowym handlem skradzionymi pojazdami oraz wydział kryminalny lubelskiej komendy wojewódzkiej. Celem było rozbicie gangu.

(widz)

