Niemieccy związkowcy za obowiązkowymi testami w firmach

Szef Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB) Reiner Hoffmann powiedział gazetom Funke Mediengruppe (wydanie poniedziałkowe), że zobowiązanie pracodawców do oferowania swoim pracownikom regularnych testów, przewidziane przez federalnego ministra pracy Hubertusa Heila i wicekanclerza Olafa Scholza (obaj SPD), „musi nadejść teraz". Hoffmann zaapelował do CDU i CSU o porzucenie „blokady" w tej sprawie.

Lider DGB ostrzegł, że dobrowolna decyzja pracodawców nie wystarczy. „To jest po prostu niezrozumiałe, dlaczego ludzie od dobrego roku ograniczają się w sferze prywatnej, aż do swoich podstawowych praw, a zasady dla pracodawców są nadal miękkie jak masło". Fakt, że pracodawcy opierają się obowiązkowym wymogom, nie buduje zaufania, skrytykował Hoffmann.

SPD za obowiązkiem testów

Polityk SPD zajmujący się zdrowiem Karl Lauterbach skrytykował opór w CDU przeciwko wprowadzeniu obowiązku testowania w przedsiębiorstwach. „Uważam, że sprzeciw ministra gospodarki Petera Altmaiera wobec obowiązkowych testów w miejscu pracy jest bardzo wątpliwy" - powiedział. „Oferowanie jednego testu tygodniowo w firmach nie wystarczy, aby nawet zacząć przerywać łańcuchy infekcji w firmach i zmniejszyć tam wartość R" - ostrzegł Lauterbach.

Burmistrz Lipska i przewodniczący Związku Miast, Burkhard Jung, jak również lider SPD, Norbert Walter-Borjans, także poparli surowszą strategię testowania. „Słuszne jest zobowiązanie zarówno firm na wolnym rynku, podobnie jak służby publicznej, do testowania swoich pracowników i tym samym ich szczególnej ochrony" - zażądał Jung na łamach "Rheinische Post" (wydanie poniedziałkowe). Istniejące testy należałoby przeznaczyć przede wszystkim dla szkół, służb publicznych lub przedsiębiorstw produkcyjnych. Walter-Borjans podkreśla: „Gdyby państwo szybciej zamawiało testy w wystarczających ilościach, również moce produkcyjne zostałyby szybko zbudowane i zapewnione byłoby odpowiednie zaopatrzenie.”

Decyzja w najbliższych dniach

Minister pracy Heil chce w tym tygodniu doprowadzić do uchwalenia obowiązku testowania we wszystkich przedsiębiorstwach. Jego celem jest podjęcie decyzji przez gabinet we wtorek.

Według informacji gazety „Bild am Sonntag", plany Federalnego Ministerstwa Pracy przewidują, że wszyscy pracownicy, którzy nie są zatrudnieni w biurze macierzystym, będą mieli prawo do jednego testu tygodniowo. Osoby, które mają częsty kontakt z klientami lub pracują z żywnością, mają mieć prawo do dwóch testów tygodniowo.

W rozmowie z „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ ekonomistka Veronika Grimm, członkini Rady Ekspertów Gospodarczych rządu federalnego, także poparła wprowadzenie obowiązkowych testów. „To jest wyzwanie i ustawodawca musi podjąć działania. Również dlatego, że nie należy się spodziewać, że ogólnokrajowe testy będą realizowane na zasadzie dobrowolności” - uważa Grimm.

Przyznaje, że obowiązek przeprowadzania testów będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami dla gospodarki, „ale zmniejszanie liczby infekcji i utrzymywanie ich na niskim poziomie jest o wiele bardziej kosztowne". Grimm sugeruje, że w razie potrzeby „mogłyby istnieć dotacje dla firm, które nie mogą sobie pozwolić na testy na własną rękę."

(dpa,afp/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>