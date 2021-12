Niemieccy wirusolodzy: optymizm mimo omikronu

Berliński wirusolog Christian Drosten jest ostrożnym optymistą w ocenie sytuacji pandemicznej w Niemczech. Powodem jego optymizmu, jak twierdzi, są dane z Republiki Południowej Afryki, gdzie początkowo rozprzestrzeniał się wyjątkowo zakaźny wariant wirusa - omikron. „W pewnym stopniu może nas to uspokoić. RPA daje z pewnością możliwość spojrzenia w przyszłość, na sytuację endemiczną” - powiedział Drosten w programie „heute journal" stacji ZDF. „Tylko, niestety, do tego jeszcze nam daleko” – dodał.



Przejście z sytuacji pandemicznej do endemicznej oznacza, że wirus nadal się rozprzestrzenia, ale jest mniej groźny – porównywalny chociażby do typowych wirusów przeziębienia.

Sytuacja pandemiczna w Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzenieniem się wariantu omikron również dodaje otuchy, powiedział Drosten. „Liczba ciężkich zachorowań wydaje się tam być niższa”.

„Spokojne lato”

Wirusolog z Bonn, Hendrik Streeck, wyraził przekonanie, że fala omikronu nie uderzy w Niemcy tak mocno jak w inne kraje. W programie „RTL Direkt” Streeck powiedział: „Niemcy mają szczęście, że inne kraje nas wyprzedzają. Możemy obserwować, co się tam dzieje – i odpowiednio się przygotować”.

W walce z pandemią Niemcy stawiają chociażby na konsekwentne zasłanianie ust i nosa we wszystkich sklepach

Niemcy podjęły „stosunkowo mocne środki” w walce z koronawirusem, powiedział Streeck. „To daje nadzieję, że fala będzie łagodna”. Naukowiec nie sądzi, aby obecnie konieczne były jeszcze bardziej rygorystyczne środki, „Musimy poczekać, aż będziemy dysponować lepszymi danymi, aby zobaczyć, jak przekłada się to na liczby”. Wraz ze zmianą pogody na wiosnę liczba infekcji ponownie się zmniejszy, więc Niemcy z pewnością „będą mieli spokojne lato”.



Zarówno Drosten, jak i Streeck zasiadają w nowej radzie ekspertów, która doradza rządowi Niemiec składającemu się z SPD, Zielonych i FDP.

(RTR, DPA/ gwo)