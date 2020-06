Niemieccy turyści znów ruszą w podróż

Hiszpania, ulubiony cel niemieckich urlopowiczów, otworzy swoje granice dla obywateli RFN dopiero 1 lipca, jednak już teraz 10.900 osób z Niemiec będzie mogło wyruszyć w ramach „podróży testowej” na Majorkę i inne wyspy archipelagu Balearów.

Lotniska, przewoźnicy i biura podróży przygotowały się do nowego startu. Lufthansa znacznie zwiększyła ofertę. Jednak gigantycznej fali podróżników nie należy się spodziewać, także dlatego, że duże biura podróży dopiero w nadchodzącym tygodniu albo nawet z początkiem lipca rozpoczną sprzedaż.

Riwiera Turecka - jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców Niemiec

Ostrzeżenia nadal w mocy

Niemiecki rząd zdecydował o wycofaniu ostrzeżeń dotyczących wyjazdów turystycznych do 31 krajów w Europie, choć w odniesieniu do Hiszpanii, Szwecji, Norwegii i Finlandii najprawdopodobniej nie nastąpi to jeszcze w poniedziałek. „Jeśli w danym kraju występuje ponad 50 zakażeń na 100.000 mieszkańców, liczonych na przestrzeni 7 ostatnich dni, to ostrzeżenie nadal obowiązuje lub zostanie na nowo wydane”, czytamy na stronie niemieckiego MSZ. Aktualnie dotyczy to Szwecji, która w walce z pandemią koronawirusa podjęła znacznie łagodniejsze kroki niż reszta Europy.

Obejrzyj wideo 02:53 Udostępnij Hiszpania. Wakacje z koronawirusem Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3c9uJ Hiszpania. Wakacje z koronawirusem

W odniesieniu do pozostałych 27 krajów rząd podaje szczegółowe informacje na temat występującego tam ryzyka. W niektórych przypadkach odradza wyjazd. Dotyczy to na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie nadal obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla osób wjeżdżających do kraju. Ostrzeżenie, które niemiecki minister spraw zagranicznych Niemiec wydał w odniesieniu do 200 krajów świata, nadal dotyczy 160 krajów i prawdopodobnie będzie obowiązywać do końca sierpnia. Wśród tych krajów jest Turcja – również należąca do ulubionych miejsc spędzania urlopów przez mieszkańców Niemiec.

Bezpieczeństwo podróżnych przede wszystkim

Związek zrzeszający biura podróży DRV określił ministerialne ostrzeżenia jako „nieproporcjonalne”, bo zrównują one wszystkie 160 krajów. „W wielu krajach świata pandemia dogasa”, podkreślił szef DRV Norbert Fiebig, domagając się jak najszybszego wprowadzenia „zróżnicowanych wskazówek dotyczących podróży”. Wskazał też na fakt, że w sytuacji krytycznej organizatorzy byli w stanie zapewnić turystom powrót do kraju. Minister spraw zagranicznych Heiko Maas bronił swej decyzji: „Wiem na podstawie wielu rozmów, jak bardzo pandemia dotknęła branżę turystyczną, ale nadal w mocy pozostaje zasada: Dla nas najważniejszym wskaźnikiem jest bezpieczeństwo podróżnych”.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Wydając w marcu ostrzeżenie w odniesieniu do 200 krajów, MSZ otworzył drogę do bezpłatnego odwoływania rezerwacji. W praktyce nie zawsze to funkcjonuje. Takimi przypadkami zajmuje się urząd arbitrażowy ds. ruchu osobowego w Berlinie (SÖP). Tylko w pierwszym tygodniu czerwca odnotowano ponad 800 skarg, w tym 650 przeciw liniom lotniczym. To znaczny wzrost, gdyż w tym samym okresie 2019 roku pojawiło się ich zaledwie 345, z czego 284 były skierowane przeciw liniom lotniczym. Z danych SÖP wynika, że w ostatnich tygodniach ogólna liczba wniosków w stosunku do lat poprzednich była ponad trzykrotnie większa.

(DPA / sier)