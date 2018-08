Niemieccy politycy nie walczą ze smogiem. Pójdą za kratki?

Bawarski wymiar sprawiedliwości chce aresztować polityków i wysokich funkcjonariuszy za brak walki ze smogiem – podał dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Bawarski Trybunał Administracyjny sprawdza możliwość osadzania polityków w areszcie, aby zmusić ich do efektywnego działania na rzecz czystego powietrza w Monachium. Do tej pory nawet grzywny w tym zakresie nie przyniosły pożądanych rezultatów – stwierdza monachijski dziennik, cytując z pisma Trybunału Administracyjego. Obiecujące jest „tylko wyznaczenie w tym kontekście aresztu dla osób pełniących funkcje polityczne” – czytamy.

W ubiegłym roku w 65 niemieckich miastach zostały przekroczone dopuszczalne granice stężenia dwutlenku azotu, głównie przez ruch samochodów z silnikiem diesla. Najbardziej w Monachium, potem w Stuttgarcie i Kolonii. Dopuszczalna granica dla tlenku azotu wynosi 40 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. W stolicy Bawarii zaś średnie stężenie w 2017 r. wyniosło prawie dwukrotnie więcej (78 mikrogramów).

Pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE

Mimo to rządząca w Bawarii CSU nie chce słyszeć o wprowadzeniu zakazu ruchu na najbardziej uczęszczanych odcinkach dróg. Trybunał Administracyjny zamierza zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu o wydanie opinii, czy zastosowanie aresztu byłoby zgodne z prawem. Dotyczyłoby to czołowych polityków bawarskiego rządu, ministra środowiska Marcela Hubera i premiera Bawarii Markusa Soedera.

Premier Bawarii Markus Soeder nie chce zakazów dla diesli

Od lat Monachium, podobnie jak dziesiątki innych niemieckich miast, ma problem ze smogiem. Dlatego władze tego landu musiałyby zmienić swoje plany działania na rzecz czystego powietrza i wprowadzić w Monachium przynajmniej zakaz jazdy samochodów z silnikiem diesla – jak orzekły już sądy administracyjne różnych instancji.

Grzywna i nic

Władze miały jednak na to czas do końca 2017 r. Dlatego Trybunał Administracyjny sięgnął już po grzywny w wysokości 100 tys. euro. Na razie bez skutku. Rząd Bawarii zapłacił, ale swojej polityki nie zmienił. Grzywna nie naraża Bawarii na żaden uszczerbek finansowy, bo pieniądze i tak płyną z powrotem do landowego ministerstwa finansów – konkluduje „Sueddeutsche Zeitung". Bawarski sekretarz stanu Florian Herrmann powiedział dziennikowi, że „z wielkim spokojem" czeka na decyzję sądu. „Grożenie aresztem dla urzędników i polityków nie ma w Niemczech żadnych podstaw prawnych" – stwierdził dodając, że to „aburdalny” pomysł.

(dpa, sz)/dom