Niemieccy politycy: ściągnąć w końcu z Grecji małych uchodźców

– Nie ma powodu, żeby dłużej zwlekać – powiedziała w poniedziałek (6.04.2020) szefowa SPD Saskia Esken w rozłośni MDR. Esken należy do ponad 50 sygnatariuszy listu skierowanego do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Posłowie do Bundestagu z ramienia partii wielkiej koalicji (CDU/CSU i SPD) domagają się w nim, by von der Leyen rozpoczęła organizowanie „niezwłocznego przyjęcia dzieci i małoletnich uchodźców przez gotowe do tego państwa unijne”.

Sytuacja w beznadziejnie przepełnionych obozach dla uchodźców na greckich wyspach od miesięcy jest dramatyczna. Organizacje ochrony praw człowieka ostrzegają przed katastrofą humanitarną w razie wybuchu w nich epidemii koronawirusa.

Koalicja chętnych

Osiem państw członkowskich UE – w tym Niemcy, Luksemburg, Finlandia i Francja – zadeklarowało w marcu przyjęcie do siebie łącznie 1600 dzieci i nieletnich uchodźców przebywających obecnie w tych obozach. Nie ma jednak wspólnej koncepcji dotyczącej szczegółów tej akcji. Także Niemcy jeszcze nie sprecyzowały, kiedy mają zamiar rozpocząć przyjmowanie małych uchodźców. Tylko Luksemburg zapowiedział, że w tym tygodniu zamierza przystąpić do działania.

Rzeczniczka niemieckiego MSW powiedziała w poniedziałek agencji AFP, że rząd federalny jest w intensywnym kontakcie z europejskimi partnerami, by zapewnić jak najszybsze sprowadzenie uchodźców z greckich wysp. – Szczegóły dotyczące operatywnego wcielenia w życie decyzji (o przejęciu nieletnich uchodźców – DW) są obecnie analizowane na szczeblu europejskim – powiedziała rzeczniczka federalnego ministra spraw wewnętrznych.

Szefowa SPD Esken domaga się jednak szybkiego działania. – Decyzja właściwie zapadła. Dlatego nie ma powodu, by dłużej czekać – powiedziała w MDR. – W Niemczech wszystko jest przygotowane, dlatego powinniśmy w tym tygodniu, tak jak Luksemburg, rozpocząć pierwszy transport – dodała.

Koalicja rządowa już w początkach marca uzgodniła przyjęcie pewnego kontyngentu małych uchodźców. Decyzja ta dotyczy dzieci potrzebujących opieki ze względu na poważną chorobę oraz dzieci poniżej 14 roku życia bez opieki dorosłych.

UE ma obowiązek podjęcia inicjatywy

W liście do szefowej KE von der Leyen 53 politycy domagają się od niej niezwłocznego działania. „Potrzebującym ochrony w obozach dla uchodźców grozi katastrofa, jeżeli wybuchnie tam epidemia koronywirusa”, napisali.

Komisja Europejska „jest odpowiedzialna za podjęcie inicjatywy i ewentualnie także w uzgodnieniu z Wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców musi umożliwić jak najszybsze przewiezienie dzieci z przepełnionych obozów w Grecji do Niemiec i innych gotowych do ich przyjęcia państw UE oferując im odpowiednie warunki”, napisali do von der Leyen deputowani Bundestagu. „Liczymy na osobiste poparcie z Pani strony”, zaznaczyli.

List podpisali m.in. były szef klubu parlamentarnego CDU Volker Kauder i szereg wiceszefów innych klubów parlamentarnych, minister kultury Monika Grütters i pełnomocniczka ds. integracji Annette Widmann-Mauz (obydwie CDU).

– Cieszę się, że posłowie z szeregów chadecji popierają nasze starania, by nareszcie sprowadzić do Niemiec dzieci z greckich obozów dla uchodźców. Chcemy i musimy dotrzymać naszej deklaracji dotyczącej niezwłocznego ściągnięcia dzieci – powiedział w Berlinie rzecznik klubu parlamentarnego SPD ds. polityki wewnętrznej Ute Vogt.

Organizacja ochrony praw człowieka Pro Asyl domaga się, by w razie potrzeby, Niemcy działały także niezależnie od europejskiego rozwiązania. „Niemcy muszą być tu liderami”, przekonuje dyrektor zarządzający Pro Asyl Günter Burkhardt.