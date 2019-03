Niemieccy nauczyciele są podzieleni w opiniach ws. cyfryzacji szkół

Szybki internet, komputery, tablety i inny nowoczesny sprzęt elektroniczny sprawia, że lekcję są ciekawsze i bardziej obrazowe oraz przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów, ale równocześnie odwraca ich uwagę, zmniejsza skupienie podczas zajęć i pogarsza wyniki w pisaniu, twierdzą nauczyciele, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej na zlecenie Stowarzyszenia Teleinformatyki i Nowych Mediów (BITKOM).

Ogólnie nauczyciele są za cyfryzacją

Ponad połowa (54 proc.) ankietowanych nauczycieli oświadczyła, że chętniej stosowałaby w zajęciach media cyfrowe, ale napotyka to trudności, ponieważ ten sprzęt nie jest powszechnie dostępny w niemieckich szkołach. Na brak określonych urządzeń elektronicznych zwróciło uwagę 58 proc. nauczycieli. 38 proc. uczestników ankiety uskarżało się, że podczas zajęć ten sprzęt często zawodzi. Znacznie mniej, bo tylko 13 proc. nauczycieli oświadczyło, że nie wiedzą, jak można by go z pożytkiem włączyć w proces nauczania, a 12 proc. przyznało, że nie umie go należycie obsłużyć.

Złe wyposażenie szkół w nowy sprzęt

Wiele niemieckich szkół wyposażonych jest jedynie w podstawowe media cyfrowe. Takie urządzenia jak rzutniki komputerowe, tablice interaktywne czy tablety spotykane są w nich "tylko sporadycznie, w pojedynczych egzemplarzach, albo wyłącznie w specjalnych pracowniach", oświadczył krytycznie prezes BITKOM-u Bernhard Rohleder. Tymczasem, jak podkreślił, "powinny być one dziś standardowym wyposażeniem w każdej klasie".

W praktyce tylko 20 proc. nauczycieli wykorzystuje na co dzień podczas lekcji tablice interaktywne i rzutniki komputerowe. Często i regularnie korzysta z nich około jednej trzeciej nauczycieli. Katastrofalnie wypada sytuacja z tabletami, bowiem używa ich zaledwie 3 proc. nauczycieli. Ze smartfonów podczas zajęć korzysta sporadycznie 8 proc. nauczycieli.

Podzielone opinie ws. cyfryzacji szkół

Chyba najciekawszym wynikiem tej ankiety są podzielone opinie niemieckich pedagogów ws. cyfryzacji szkół i jej wpływu na proces nauczania. Z jednej strony przyznają, że ma ona wiele zalet. Aż 88 proc. nauczycieli twierdzi, że dzięki cyfrowym mediom uczniowie są bardziej zmotywowani. Prawie tyle samo, bo 87 proc. nauczycieli zgadza się z opinią, że dzięki nim można ciekawiej i bardziej przejrzyście przedstawić uczniom zagadnienia omawiane podczas lekcji.

Z drugiej strony niemal taki sam odsetek nauczycieli zwraca uwagę na wady i zagrożenia jakie, ich zdaniem, niesie ze sobą proces cyfryzacji. Za nagroźniejsze z nich ankietowani uważają negatywny wpływ cyfrowych mediów na wyniki uczniów w pisaniu (86 proc.), gdyż skłaniają one ich do kopiowania tekstów z Internetu zamiast samodzielnego opracowywania zadanych tematów (77 proc.) i zakłócają koncentrację podczas przyswajania szkolnej wiedzy (57 proc.).

Ogólnie wyposażeniu technicznemu szkół w cyfrowe media, dostępowi do szybkiego internetu i nowoczesności sprzętu, którym dysponują, nauczyciele wystawili ocenę dostateczną, a ich serwisowaniu i naprawom tylko dopuszczającą.

W ankiecie wzięło udział 503 nauczycieli ze szkół różnych typów: głównej, realnej, gimnazjum, zespołu szkół i szkół Waldorf.

