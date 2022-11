Niemieccy nauczyciele ofiarami przemocy - badanie

W wielu szkołach w Niemczech w ostatnich latach nauczyciele byli obrażani, obrzucani wulgaryzmami, zastraszani, a nawet atakowani fizycznie. To wnioski z badań stowarzyszenia Edukacji i Szkoleń (VBE) zawarte w raporcie przedstawionym w piątek w Düsseldorfie. Badania przeprowadził instytut Forsa na reprezentatywnej próbie 1300 dyrektorów szkół.

Przemoc psychiczna w w 2/3 szkół

Prawie dwie trzecie dyrektorów szkół stwierdziło, że w ich szkołach w ciągu ostatnich pięciu lat miała miejsce przemoc psychiczna wobec nauczycieli. Oznacza to, że w skali całych Niemiec chodzi o ok. 20 tys. szkół. Cyberprzemoc lub przemoc fizyczna ma miejsce w 10 tys. szkół – zgłosiła to w badaniu około jedna trzecia dyrektorów. Przemoc wobec nauczycieli utrzymuje się zatem na wysokim poziomie – przestrzega VBE.

Jak bardzo nauczyciele narażeni są na przemoc, zależy w dużej mierze od typu szkoły. Przemocy fizycznej doświadczyli nauczyciele w trzech z czterech szkół specjalnych. W gimnazjach stwierdzono to tylko w 6 proc. szkół. Z drugiej strony odsetek przemocy psychicznej był najwyższy w szkołach zawodowych i szkołach ogólnokształcących – 55 proc. wskazań, a następnie w gimnazjum – z 45 proc. W szkołach specjalnych rzadko zdarzają się akty przemocy psychicznej.

Przemoc wobec nauczycieli nie jest zwalczana

Nauczyciele często nie otrzymują wystarczającego wsparcia, gdy doświadczają przemocy. Około jedna trzecia dyrektorów szkół stwierdziła, że ​​kwestie przemocy mogą być rozwiązywane tylko częściowo albo nie są wcale. Powodem jest to, że rodzice i uczniowie często nie są wnikliwi – twierdzą dyrektorzy.

W większości przypadków nie udaje się to również z powodu biurokracji wokół zgłaszania incydentów przemocy. Nauczyciele i tak są już mocno obciążeni nadmiarem zadań. A 19 proc. dyrektorów szkół przyznało, że zgłaszania przypadków przemocy nie chce administracja szkolna.

(AFP / mar)