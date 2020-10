Niemieccy eksperci: Restrykcje pozostaną pomimo szczepionek

Według Instytutu Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) nawet po uzyskaniu szczepionki na koronawirusa życie codzienne w Niemczech będzie w dalszym ciągu ograniczone. Nie da się tak szybko zrezygnować z noszenia maseczek i nakazu utrzymywania dystansu. RKI zwraca na to uwagę w dokumencie strategicznym opublikowanym we wtorek (13.10.2020) w Berlinie.

Jeden lub kilka rodzajów szczepionek będzie prawdopodobnie dostępnych w nadchodzącym roku - i znacznie usprawni walkę z koronawirusem. Jednak taki środek zaradczy będzie przypuszczalnie dostępny na początku tylko w ograniczonych ilościach i przeznaczony w szczególności dla grup ryzyka.

Dlatego nadal konieczne będzie utrzymanie „pewnych modyfikacji socjalnego współżycia”, jak zachowanie dystansu, przestrzeganie zasad higieny, noszenie maseczek, wietrzenie pomieszczeń i przenoszenie, jeśli to możliwe, zajęć rekreacyjnych na zewnątrz.

Strategiczne cele RKI

W przedłożonym dokumencie RKI, jako ciało doradcze niemieckiego rządu, formułuje cele strategiczne. Nacisk kładzie się na minimalizację rozprzestrzeniania się i skutków zdrowotnych pandemii, podczas gdy restrykcje mają w jak najmniejszym stopniu dotykać całe życie społeczne i gospodarcze. „W walce z Covid-19, potrzebujemy w nadchodzących tygodniach i miesiącach ograniczonych czasowo i regionalnie środków, dostosowanych do ryzyka” - powiedział dyrektor RKI Lothar Wieler. Zaznacza on, że należy w miarę możliwości unikać przeciążenia systemu opieki zdrowotnej, długoterminowych skutków choroby i zgonów.

Szkoły, podróże, szczepienia

RKI poświecą uwagę także edukacji szkolnej i przedszkolnej. Wcześniejsze ustalenia jasno pokazały, że „instytucje edukacyjne są jednym z miejsc, które odgrywają rolę w procesie infekcji”. Niemniej jednak ważne jest, aby pozostały czynne, pod warunkiem przestrzegania tam zasad higieny.

W odniesieniu do podróży RKI pisze: „Zwiększona mobilność (podróże służbowe lub prywatne) oznacza zwiększone ryzyko”. Jednak ryzyko to nie zależy przede wszystkim od celu podróży, ale raczej od zachowania osoby na obszarze, na którym przenosi się wirus.

RKI opowiada się za tym, by osoby należące do grup wysokiego ryzyka szczepiły się przeciwko grypie i pneumokokom. „Szczepionki przeciwko innym chorobom układu oddechowego odegrają decydującą rolę w zwalczaniu pandemii w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza w zimnych porach roku”. Pomoże to chronić ludzi i zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej.

(dpa/ma)