Niemieccy eksperci: niech państwo zapłaci grudniowe rachunki za gaz

W obliczu wysokich cen gazu rząd w Berlinie zamierza przeznaczyć 200 mld euro na pomoc dla firm i gospodarstw domowych. Konkretne formy tego wsparcia zaproponowała w poniedziałek (10.10.2022) powołana przez rząd komisja ekspertów. Sugerują oni dwustopniowe działania: w pierwszej kolejności jednorazową wypłatę dla odbiorców gazu i ciepła, a od marca 2023 roku – wprowadzenie blokady ceny gazu.

– Jednorazowa wypłata miałaby służyć jako finansowy pomost do czasu wprowadzenia normalnego limitu cen gazu – wyjaśniono w opublikowanym w poniedziałek raporcie komisji ekspertów. Wysokość wypłaty miałaby zostać ustalona na podstawie zaliczki, pobranej przez dostawców gazu i ciepła we wrześniu br. W grudniu dostawcy mieliby zrezygnować z pobierania zaliczek od praktycznie wszystkich gospodarstw domowych i odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Zaliczki te zostałyby opłacone przez państwo. Wsparcie to nie objęłoby sektora produkcji energii elektrycznej.

Zachęta do oszczędzania

Od marca przyszłego roku wprowadzony zostałby limit cen gazu i ciepła, który powinien obowiązywać przynajmniej do końca kwietnia 2024 roku. Dla ustalonej, podstawowej ilości gazu – na poziomie 80 procent zużycia - cena miałaby wynosić 12 centów brutto za kilowatogodzinę. Po przekroczeniu podstawowego kontyngentu obowiązywałaby cena rynkowa. Dla ciepła cena gwarantowana miałaby wynosić 9,5 centa brutto za kilowatogodzinę. Również w tym przypadku limit dotyczyłby podstawowej ilości gazu na poziomie 80 procent zużycia.

Rządowy pakiet wsparcia ma ulżyć obywatelom, ale i zachęcać do oszczędzania gazu i energii

Według przewodniczącego związku zawodowego IG BCE Michaela Vassiliadisa, członka komisji ekspertów, cały pakiet kosztować będzie 90 mld euro. Koszt jednorazowych wypłat w grudniu to 5 mld euro, Z kolei wprowadzenie limitu cen gazu dla firm kosztować będzie 60 mld euro, a dla gospodarstw domowych – 25 mld euro.

Vassiliadis tłumaczył na konferencji prasowej, że proponowane działania mają przynieść szybki skutek, chronić przed trudnościami finansowymi z powodu wysokich cen gazu, a jednocześnie zachęcać do oszczędzania.

To, czy zalecenia ekspertów zostaną zrealizowane, zależy od decyzji niemieckiego rządu. – Nasz cel jest jasny: obniżyć wysokie ceny gazu, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo zaopatrzenia w gaz, aby konsumenci, przemysł i małe i średnie przedsiębiorstwa przeszły ten kryzys bez szwanku – powiedział rzecznik rządu Steffen Heberstreit. Dodał, że odpowiednie resorty „bardzo szybko” będą pracować nad wdrożeniem propozycji, ale konieczna będzie też analiza pod kątem zgodności z prawem europejskim.

