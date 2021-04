Niemieccy eksperci do Putina: „Jesteśmy głęboko zatroskani”

Niemieccy eksperci ds. Rosji wzywają do uwolnienia przeciwnika Kremla Aleksieja Nawalnego. W liście do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, naukowcy i ludzie kultury piszą: „Panie Prezydencie, apelujemy do Pana i odpowiedzialnych władz Federacji Rosyjskiej o zwolnienie pana Nawalnego z aresztu”. Dalej czytamy, że tak długo, jak Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie, „powinien mieć prawo do leczenia przez niezależnych lekarzy swojego wyboru”.

„Poświęciliśmy Rosji naszą pracę zawodową w dziedzinie nauki i badań, kultury i mediów, aby poprzez edukację i współpracę poprawić stosunki między naszymi społeczeństwami” - piszą eksperci. „Jesteśmy głęboko zatroskani o Aleksieja Nawalnego i obawiamy się, że jego los pogłębi podziały między naszymi społeczeństwami”. Wśród ponad 50 pierwszych sygnatariuszy apelu są przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Studiów Wschodnioeuropejskich Ruprecht Polenz oraz Martin Aust, przewodniczący Stowarzyszenia Historyków Europy Wschodniej.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że w lutym Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Rosję do uwolnienia Nawalnego z więzienia. Opozycjonista, który dzięki leczeniu w berlińskim szpitalu Charité ledwo przeżył atak z użyciem środka paralityczno-drgawkowego z grupy Nowiczok, został po powrocie do Rosji zatrzymany na lotnisku i skazany przez sąd na karę pozbawienia wolności w obozie.

Eksperci medyczni ostrzegali przed śmiercią Nawalnego

Trzy tygodnie temu Nawalny rozpoczął strajk głodowy, a w czwartek 22 kwietnia jego lekarze zaapelowali do niego w liście otwartym o ponowne rozpoczęcie przyjmowania jedzenia. Lekarze ostrzegli go, że odmowa jedzenia może w najgorszym wypadku doprowadzić do śmierci. W piątek Nawalny ogłosił na Instagramie, że kończy strajk głodowy.

Zaznaczył jednak, że tym krokiem nie rezygnuje z żądania zapewnienia mu opieki niezależnych lekarzy cywilnych. Jeszcze przed rozpoczęciem głodówki Nawalny skarżył się, że traci czucie w części rąk i nóg. Jak sam przyznał, cierpi on na zaciśnięty nerw w plecach. Z kolei rosyjskie służby więzienne określiły w międzyczasie jego stan zdrowia jako „zadowalający”.

