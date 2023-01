Niemieccy biskupi biją się w piersi. Chodzi o ofiary LGBTQ w Trzeciej Rzeszy

Z okazji przypadającego w piątek, 27 stycznia, Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Konferencja Episkopatu Niemiec upamiętniła ofiary Trzeciej Rzeszy ze środowisk LGBTQ. – Ten dzień jest dla Kościoła katolickiego okazją do przyznania się do swojej własnej historii poparcia homofobicznych zachowań w okresie narodowego socjalizmu, a także po nim – powiedział przed Komisją Pastoralną Episkopatu biskup pomocniczy diecezji Essen Ludger Schepers. Schepers jest oficjalnym delegatem Episkopatu Niemiec do środowisk queerowych.

Kościół nie rozliczył się

Własna postawa przyczyniła się do tego, że osoby homoseksualne i inne osoby queer były poniżane, denuncjowane i mordowane – dodał Schepers. Opór wobec Trzeciej Rzeszy był zbyt mały także wśród biskupów, co ułatwiło nazistom podjęcie brutalnych działań przeciwko osobom queer.

Bp Ludger Schepers

– W ostatnich latach Kościół przeszedł proces uczenia się – powiedział Schepers. Zaznaczył, iż rozpoczęty w 2019 roku proces reform, zwany drogą synodalną, podkreśla, że „ludzie, niezależnie od swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej są bez ograniczeń stworzeniami Boga”. Jednak – jak zauważył bp Schepers – Kościół nie rozliczył się do dziś ani nie przeprosił za homofobię. Również dlatego wiele osób queer do dziś doświadcza niesprawiedliwości w Kościele.

Bundestag upamiętni ofiary queer

W piątek, 27 stycznia – w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz – niemiecki parlament – Bundestag – upamiętni ofiary narodowego socjalizmu.

W tym roku w centrum uwagi znajdą się osoby, które były ofiarami nazistowskich prześladowań z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. – Świadomi własnych win wobec osób queer popieramy decyzję niemieckiego Bundestagu o upamiętnieniu w tym roku w szczególny sposób tej grupy – powiedział bp Schepers. Dodał, że tak samo jak nie udało się pokonać antysemityzmu w społeczeństwie, tak nadal dyskryminowane są osoby homoseksualne, transpłciowe i interpłciowe.

(EPD, DPA/dom)