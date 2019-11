Niemieccy śledczy będą używać fejkowej pornografii dziecięcej?

„Planujemy dać śledczym prawo do wykorzystywania fałszywej pornografii dziecięcej, by wykrywać pedofilię w najmroczniejszych obszarach sieci” – powiedziała minister sprawiedliwości Niemiec Christine Lambrecht w rozmowie z „Die Welt”.

Jak wyjaśniała, w przyszłości śledczy będą mogli wykorzystać obrazy generowane komputerowo, jeśli przestępstw nie będzie można wykryć w inny sposób.

Wiele witryn w Darknecie, wymaga, by użytkownik, zanim uzyska do nich dostęp, przesłał określone zdjęcia lub filmy. To utrudnia śledczym wchodzenie na fora, gdzie grasują pedofile. Rząd argumentuje, że śledczy powinni mieć zapewnione wszelkie prawnie dozwolone środki, aby sprawcy i właściciele witryn z treściami pedofilskimi mogli zostać szybko zidentyfikowani i odpowiednio ukarani.

„Nie możemy zapominać, że z dziecięcą pornografią wiążą się okropne akty przemocy wobec dzieci” – powiedziała Christine Lambrecht, wyjaśniając, że obrazy, wyglądające jak prawdziwe zdjęcia, zostaną wygenerowane komputerowo i w żadnym przypadku nie będą prezentować realnie istniejących dzieci.

Specjaliści w dziedzinie prawa z rządzącej koalicji chadeków i socjaldemokratów osiągnęli porozumienie w sprawie reformy w październiku. Oczekuje się, że do świąt Bożego Narodzenia sprawą zajmie się parlament.

Kontrowersyjna taktyka

Pomimo dobrych intencji, pojawiają się poważne wątpliwości co do użycia spreparowanych zdjęć, przedstawiających wykorzystywanie dzieci.

„Powinniśmy zmierzać do wyeliminowania materiałów zawierających dziecięca pornografię, a nie wzbogacać je dodatkowymi treściami, generowanymi komputerowo” - powiedział Stephan Thomae, poseł z opozycyjne FDP. Dodał jednak, że jeśli jest to odpowiedni sposób, by zwalczać pornografie dziecięcą, nie należy odmawiać go śledczym.

Propozycji nie popiera Partia Zielonych. Jej ekspert prawny wyjaśnił, że choć konieczne jest wzmacnianie uprawnień śledczych, nie może być tak, że „przestępstwa zwalczane są innymi przestępstwami”.

Pełnomocnik rządu RFN ds. walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, Johannes-Wilhelm Rörig, ostrożnie poparł tę propozycję. Podkreślił jednak, że treści przedstawiające „niegodziwe wykorzystywanie dzieci w celach seksualnych” powinny być używane w ostateczności i w szczególnych przypadkach.

dpa/kam