Niemiec wśród ofiar masakry w El Paso

Rzecznik MSZ w Berlinie potwierdził śmierć niemieckiego obywatela, ale odmówił podania szczegółów dotyczących tożsamości ofiary.

Przedtem szef policji w El Paso (Teksas), Greg Allen, poinformował, że oprócz Niemca w strzelaninie zginęło 13 obywateli USA oraz siedmiu Meksykanów. Narodowość jednej z ofiar jeszcze nie ustalone. Rząd Meksyku twierdził wcześniej, że zginęło ośmiu obywateli tego kraju.

W sobotę (3.08.19) 21-letni uzbrojony w broń palną mężczyzna wtargnął do centrum handlowego w El Paso i zastrzelił 22 osoby. Napastnik oddał się w ręce policji. Śledczy jako jeden z prawdopodobnych motywów podają nienawiść na tle rasowym.

Niemal w tym samym czasie inny młody mężczyzna w miejscowości Dayton w stanie Ohio zastrzelił dziewięć osób. Napastnik zginął w strzelaninie z policją.

W specjalnym przemówieniu w poniedziałek (5.08.19) prezydent USA Donald Trump potępił te czyny. Stwierdził, że w amerykańskim społeczeństwie nie może być miejsca na rasizm i nienawiść. Wezwał Amerykanów do przezwyciężenia podziałów. Zapowiedział inicjatywę ustawodawczą w sprawie karania śmiercią za przestępstwa z nienawiści. Opowiedział się za ograniczeniem dostępu młodzieży do brutalnych gier komputerowych oraz do broni dla osób psychicznie chorych.

DPA, AFP/ du