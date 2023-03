Niemcy zwrócili Maroku prehistoryczną czaszkę krokodyla

Funkcjonariusze niemieckiej policji w 2018 r. dokonali kontroli pojazdu w pobliżu granicy francusko-niemieckiej. W samochodzie znajdował się 47-letni Marokańczyk i 38-letni Niemiec. W trakcie rewizji odkryto skamieniałą czaszkę krokodyla o wadze 20 kilogramów i 1,20 metra długości. Mężczyźni mieli przy sobie tylko odręcznie napisany rachunek zakupu na którym widniała kwota 5 tys. euro.

Wywóz możliwy, ale tylko za pozwoleniem

Zatrzymani do kontroli mężczyźni nie potrafili udzielić policjantom przekonywujących informacji na temat pochodzenia nietypowego przedmiotu. Pojawiło się też podejrzenie, że skamielina może być chronionym dobrem kultury i że nie uiszczono cła. Z tych powodów czaszka została zarekwirowana.

Śledztwo poprowadzone przez oddział śledczy urzędu celnego w Stuttgarcie potwierdziło początkowe przypuszczenia. Ustalono, że prehistoryczna skamielina pochodzi z terenów wydobycia fosforanów w Maroku, gdzie często dochodzi do tego rodzaju odkryć. Cena znaleziska jest prawdopodobnie znacznie większa niż ta zapisana na przedstawionym paragonie, który okazał się fałszywką. Tylko licencjonowani sprzedawcy mogą wywozić z kraju tego rodzaju znaleziska. Jednak ani podczas kontroli, ani też później, nie przedstawiono żadnych dokumentów zezwalających na wywóz czaszki z Maroka.

Powrót do kraju odkrycia

W sprawie dwóch mężczyzn nie udało się ustalić, w jaki konkretny sposób znalezisko trafiło w ich ręce i jak udało się je przewieźć aż do Niemiec. W końcu dochodzenie zostało umorzone. Pierwotnie skamielina miała trafić do jednego z niemieckich muzeów. Jednak marokańskie władze zawnioskowały o jej zwrot. Po długotrwałej procedurze niemieccy dyplomaci w poniedziałek 13 marca zwrócili czaszkę ambasadzie Maroka skąd następnie zostanie przetransportowana do kraju swojego pochodzenia.

(DPA/graj)