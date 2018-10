Niemcy - znowu w Top Ten najlepszych celów podróży. Ranking "Lonely Planet"

Niemcy - według "Lonely Planet" - należą do grona dziesięciu najlepszych miejsc, które powinni wybrać podróżnicy w roku 2019. W najnowszym wydaniu przewodnika "Lonely Planets Best in Travel 2019", kraj nad Renem zajmuje drugą lokatę, tuż za Sri Lanką. To wielki powrót Niemiec do Top Ten po dziewięciu latach.

Urodziny Bauhausu

Wśród powodów, dla których w przyszłym roku warto zaplanować wyprawę do Niemiec, są 30. rocznica zburzenia Muru Belińskiego, ale przede wszystkim - setne urodziny Bauhausu.

"Obchody jubileuszu instytucji, którą uważa się za kolebkę modernizmu, potrwają cały rok. Bauhaus założono w Weimarze w roku 1919, następnie przeniesiono go do Dessau, a później do Berlina, gdzie w roku 1933 zamknęli go naziści" - napisano o szkole architektury i wzornictwa, która zapoczątkowała ruch estetyczny aktualny po dziś dzień. Podkreślono również powstanie w Niemczech nowych muzeów, czemu będzie towarzyszyć mnóstwo wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Słynna sala koncertowa Elbphilharmonie w Hamburgu

"Best in Travel 2019" w rozdziale poświęconym Niemcom zamieszcza ponadto dwutygodniowy "Plan podróży", a w nim: wysłuchanie koncertu we wspaniałym budynku Elbphilharmonie (Filharmonia nad Łabą) w Hamburgu, imprezy w berlińskich klubach oraz wycieczki do Dessau, Weimaru, Monachium i Doliny Środkowego Renu. Warto pojechać do Kolonii i Frankfurtu - bardzo ciekawych miast, oferujących szeroki wachlarz atrakcji kulturalnych, kulinarnych oraz historycznych. "Niemcy oczarowują i zaskakują; także tych, którzy tu mieszkają" - dodają autorzy zestawienia.

W kategorii "Koniecznie zobaczyć" wymieniono trasy wspinaczkowe między skałami Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii koło Drezna oraz zamki królewskie Neuschwanstein i Linderhof.

Neuschwanstein - bajkowy zamek w Bawarii

"Lonely Planet" każdego roku wybiera dziesięć "najlepszych" krajów, regionów i miast. "Każde miejsce, każdy region, każda kraina jest wartością samą w sobie, oferuje coś wyjątkowego albo była zbyt długo pomijana" - wyjaśnia Uta Niederstraßer z "Lonely Planet Deutschland".

"Best in Travel" to jeden z wielu podobnych rankingów przygotowywanych przez różne gremia polecające cele podróży. Inna znana lista to na przykład "52 Places to Go..." publikowana przez "New York Times".

dpa/jak