Niemcy: znowu miliardowa nadwyżka budżetowa

Dokładnie państwo uzyskało 45,3 mld euro więcej niż wydało. Pieniądze wpłynęły nie tylko do budżetu państwa, kas krajów związkowych i gmin, ale też do kas ubezpieczenia społecznego. Federalny Urząd Statystyczny (StBA) opublikował we wtorek (27.08.2019) swoje pierwsze dane szacunkowe za I półrocze 2019.

Jednocześnie słabnie koniunktura. Statystycy odnotowali w II kwartale br. spadek niemieckiej gospodarki o 0,1 proc. PKB w porównaniu z I kwartałem 2019. Jeszcze na początku roku wzrost największej gospodarki Europy wyniósł 0,4 proc. PKB.

Zrównoważony budżetu nie jest zdrowy

W odniesieniu do wyników gospodarczych nadwyżka w kasach publicznych wyniosła 2,7 proc. „Budżety państwa, krajów związkowych, gmin i ubezpieczeń społecznych nadal mogły korzystać zwłaszcza z dobrej sytuacji na rynku pracy”, podkreślają statystycy. Zarazem ostrzegają, że wobec słabnącej koniunktury wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne mogą spadać.

Tym krytyczniej obserwują niemiecką politykę finansową ekonomiści i politycy na świecie. Zarzucają rządowi w Berlinie, że za mało inwestuje i zbyt uparcie obstaje przy utrzymaniu zrównoważonego budżetu. Cierpi na tym koniunktura i gospodarki innych państw.

Amerykański noblista w dziedzinie ekonomii z 2008 roku Paul Krugman mówi o wręcz „rujnującej obsesji” Niemiec w kwestii zadłużenia państwa. „Rządy w Europie, zwłaszcza w Niemczech, powinny stymulować swoje gospodarki zaciąganiem kredytów i zwiększaniem wydatków”, napisał niedawno w „New York Times”.

(dpa, rtr / stas)