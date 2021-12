Niemcy: znamy nazwiska przyszłych ministrów

Przyszły kanclerz Olaf Scholz (SPD) poinformował w poniedziałek (6.12.21) kto pokieruje resortami, które na mocy umowy koalicyjnej z Zielonymi i liberalną FDP przypadły jego partii. Chodzi o ministerstwa obrony, spraw wewnętrznych, pracy i spraw socjalnych, zdrowia, budownictwa oraz rozwoju i współpracy gospodarczej.

Na czele resortu obrony Niemiec stanie Christine Lambrecht, która w poprzednim gabinecie była ministrem sprawiedliwości. Szefową niemieckiego MSW będzie Nancy Faeser. Na stanowisku ministra pracy i spraw socjalnych pozostanie Hubertus Heil. Ministrem zdrowia będzie Karl Lauterbach. Resortem budownictwa pokieruje Klara Geywitz, z kolei Svenja Schulze będzie odpowiadać za ministerstwo rozwoju i współpracy gospodarczej.

Już wcześniej swoich kandydatów na przyszłych ministrów przedstawiła partia Zielonych. Ubiegająca się w wyborach o stanowisko kanclerz Annalena Baerbock zostanie ministrem spraw zagranicznych. Robert Habeck ma być szefem super-ministerstwa gospodarki i klimatu. Za ochronę środowiska odpowiadać będzie Steffi Lemke, za rolnictwo Cem Ozdemir. Ministerstwem rodziny pokieruje zaś Anne Spiegel.

Trzecia z partii koalicyjnych – liberalna FDP obsadzi swoimi ludźmi cztery ministerstwa. Szefem resortu finansów będzie Christian Lindner. Za infrastrukturę i cyfryzację odpowiadać będzie Volker Wissing. Ministrem sprawiedliwości będzie Marco Buschmann, a ministrem oświaty Bettina Stark-Watzinger.

FDP oraz SPD zatwierdziły już we własnych szeregach umowę koalicyjną oraz zaproponowanych kandydatów na ministrów. Zieloni mają to zrobić w ten poniedziałek, ale zgoda wydaje się być czystą formalnością. Jeśli członkowie partii powiedzą „tak”, to nowy niemiecki rząd z kanclerzem Olafem Scholzem na czele zostanie zaprzysiężony już w środę. Tym samym dobiegnie końca 16-letnia era rządów Angeli Merkel.

(RTR,DPA/szym)