Niemcy. Znaczny wzrost liczby wniosków o azyl

Afganistan w rękach talibów, nowy szlak migracyjny przez Białoruś – to dwa z wielu powodów znacznego wzrostu liczby wniosków o przyznanie azylu w Niemczech w 2021 roku. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) podał, że w ubiegłym roku zarejestrowano około 190 800 takich wniosków. To najwięcej od 2017 roku, kiedy to o azyl w Niemczech ubiegało się 222 600 osób.

Najczęściej o azyl zwracali się obywatele Syrii, których dotyczyło ponad 70 tysięcy złożonych wniosków. Ponad 31 tysięcy złożyli z kolei Afgańczycy, których kraj znów znalazł się pod władzą talibów. Według statystyk znacznie wzrosła liczba starających się o azyl obywateli Macedonii Północnej; w ubiegłym roku BAMF zarejestrował ponad 4500 wniosków osób, pochodzących z tego kraju. Mniej wniosków niż rok wcześniej złożyli z kolei obywatele Kosowa.

Ponowne wnioski Syryjczyków

Prawie 148 000 zeszłorocznych wniosków pochodziło od osób, które po raz pierwszy zwróciły się o azyl w Niemczech. To największa liczba od 2018 roku. Około 17,5 procent pierwszych wniosków (ok. 26 tysięcy) dotyczyło dzieci w wieku poniżej roku, które urodziły się już w Niemczech.

W zeszłym roku ponad 15 tysięcy Syryjczyków ponownie zwróciło się o przyznanie im azylu w RFN. To konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), który w listopadzie 2020 roku uznał, że kto w czasie wojny domowej w Syrii odmówił służby wojskowej, ma duże szanse na uznanie za uchodźcę w UE. W wielu przypadkach odmowa służby wojskowej wynikała z przekonań politycznych albo religijnych czy też związana była z przynależnością do określonej grupy społecznej.

Wyrok TSUE dotyczył Syryjczyka, który uciekł do Niemiec, aby uniknąć służby wojskowej w swoim kraju. Niemieckie władze przyznały mu jedynie warunkowe prawo do ochrony, a nie status uchodźcy. Taka forma ochrony wiąże się m.in. z ograniczoną możliwością do łączenia rodzin.

Więcej nierozpatrzonych spraw

Na koniec 2021 roku na rozpatrzenie czekało w niemieckim urzędzie około 108 tysięcy wniosków o azyl, dwa razy więcej niż na koniec roku 2020. Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ta wysoka liczba jest konsekwencją tzw. migracji wtórnej wewnątrz UE, a także czasowego wstrzymania późnym latem i jesienią rozpatrywania wniosków od obywateli Afganistanu w związku z nową sytuacją w ich kraju po wycofaniu sił międzynarodowych i przejęciu władzy przez talibów.

Odsetek odrzuconych wniosków sięgnął w zeszłym roku 21,4 procent. W przypadku 36,7 procent postępowania umorzono, m.in. z powodu readmisji do innego kraju UE zgodnie z unijnym rozporządzeniem dublińskim albo wskutek wycofania wniosku.

(DPA/ widz)