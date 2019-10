Niemcy. Znaczny spadek liczby włamań do mieszkań

Federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer jest zdania, że Niemcy coraz skuteczniej radzą sobie z plagą włamań do mieszkań. "Prawie połowa włamań się dziś nie udaje, co świadczy o tym, że podjęte przez nas działania są skuteczne", powiedział Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA). W latach 2015 - 2018 liczba tego typu przestępstw w Niemczech zmniejszyła się o 42 procent.

Dzień ochrony przed włamaniem

Horst Seehofer jest patronem akcji "K-Einbruch", zainicjowanej przez policję osiem lat temu. W jej ramach ogłoszono "Dzień ochrony przed włamaniem" (Tag des Einbruchschutzes), który obchodzi się 27 października, gdy Niemcy przechodzą na czas zimowy. Jego organizatorzy zachęcają mieszkańców Republiki Federalnej, aby wykorzystali dodatkową godzinę na udział w organizowanych przez policję spotkaniach. Policjanci, wraz z przedstawicielami z branży ubezpieczeniowej i firm produkujących zabezpieczenia antywłamaniowe, informują ich o najbardziej skutecznych metodach zabezpieczenia mieszkania przed złodziejami.

Liczba włamań spada, ponieważ zabezpieczenia są coraz bardziej skomplikowane

Liczba włamań do mieszkań w Niemczech stale rosła w latach 2008 - 2015 i osiągnęła w 2015 roku punkt krytyczny, wyrażający się liczbą 167 136 włamań. W roku 2016 wreszcie odnotowano jej spadek, a w roku ubiegłym liczba zgłoszonych na policję włamań spadła poniżej 100 tysięcy i wyniosła 97 504.

"Włamanie do mieszkania w szczególny sposób narusza sferę prywatną jego właściciela. Poza szkodami materialnymi włamanie połączone z kradzieżą drastycznie zakłóca poczucie bezpieczeństwa ludzi. Dlatego walka z włamywaczami i złodziejami ma duże znaczenie wewnątrzpolityczne", podkreślił Horst Seehofer.

Jak Niemcy walczą z włamywaczami

W szczytowej fazie włamań do mieszkań w 2015 roku, policjanci i politycy w Niemczech znaleźli się pod silną presją ze strony coraz bardziej zaniepokojonego społeczeństwa i mediów. Zarzucano im bezczynność i bezradność wobec rozzuchwalonych włamywaczy i złodziei. W odpowiedzi na te zarzuty policja zwróciła większą uwagę na walkę z nimi oraz działania prewencyjne, a politycy doprowadzili do zaostrzenia kodeksu karnego, które weszło w życie latem 2017 roku. Od tamtej pory sprawcy włamania do prywatnego mieszkania grozi kara więzienia od roku do 10 lat.

Policja zabezpiecza ślady w miejscu włamania

Wykrywalność jest wciąż za niska

Zanim jednak włamywacz trafi za kratki, najpierw trzeba go ująć, a z tym wciąż jest nienajlepiej. Wykrywalność w przypadku włamań wyniosła w roku 2018 zaledwie 18,1 procent, co oznacza, że tylko co piąty włamywacz miał do czynienia z policją i kodeksem karnym. Niemieckie MSW zwraca w związku z tym uwagę na działania podjęte przez rząd, który konsekwentnie stawia na coraz bardziej skuteczną prewencję i walkę z włamywaczami. W ubiegłą środę rząd wprowadził kolejną poprawkę do kodeksu postępowania karnego, która umożliwia zastosowanie materiałów uzyskanych z elektronicznego monitorowania obiektów, by ukarać sprawców.

Co drugie włamanie jest nieudane

W ocenie niemieckich instytucji ubezpieczeniowych, w tym roku liczba włamań do mieszkań może spaść po raz czwarty z rzędu. Stowarzyszenie Niemieckich Towarzystw Ubezpieczeniowych (GDV) oparło ją na danych o włamaniach dokonanych w pierwszej połowie bieżącego roku. "Liczba włamań do mieszkań spadła o 5 procent, a więc o nieco mniej niż w pierwszej połowie roku 2017, ale i tak jest to wynik zadowalający", oznajmił Berhard Gause z zarządu GDV. Jego zdaniem wynika to między innymi z działań podjętych przez właścicieli mieszkań, którzy więcej inwestują w dobre zamki, systemy alarmowe i inne zabezpieczenia. W rezultacie w tej chwili co druga próba włamania się do mieszkania kończy się niepowodzeniem, ponieważ włamywaczom nie udaje się dość szybko pokonać zainstalowanych przeszkód.

