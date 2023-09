Niemcy. Znaczny spadek inflacji

We wrześniu inflacja w Niemczech spadła do 4,5 proc. To najniższy wskaźnik od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę.

W Niemczech, kluczowej gospodarce Europy, inflacja gwałtowanie spadła. We wrześniu wyniosła ona 4,5 proc. Jest to bardzo duży spadek – w porównaniu do 6,1 proc. w sierpniu br. – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden.

Jest to najniższy zarejestrowany poziom inflacji od czasów napaści Rosji na Ukrainę. W lutym 2022 roku inflacja wynosiła 4,3 proc.

Co więcej, presja cenowa w Niemczech zmniejszyła się od zeszłego roku, kiedy to kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie spowodował wzrost inflacji do najwyższego od dziesięcioleci poziomu 11,6 proc. (w październiku 2022 roku).

Jak w poszczególnych landach?

Sytuacja w pięciu kluczowych krajach związkowych (landach) jest znacznie lepsza niż miesiąc temu.

Inflacja w Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Brandenburgii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Hesji spadła o co najmniej jeden punkt procentowy. Przoduje Badenia-Wirtembergia, która odnotowała największy spadek – do 5,1 proc. we wrześniu z 7,0 proc. miesiąc wcześniej.

Wrześniowe stopy inflacji w poszczególnych landach wahały się od 4,1 proc. w Bawarii (spadek z 5,9 proc. miesiąc wcześniej) do 5,6 proc. w Brandenburgii (spadek z 7,1 proc.).

Nie jest to jednak koniec problemów gospodarczych w Niemczech. Inflacja pozostaje znacznie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2 proc., a inflacja bazowa, z wyłączeniem zmiennych cen, takich jak żywność i energia, utrzymuje się na wysokim poziomie.

(Reuters, DPA, AFP/ niem)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>