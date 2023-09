Niemcy. Znów więcej aborcji

Federalny Urząd Statystyczny podał nowe dane dotyczące przerwanych ciąż w Niemczech. Od kwietnia do czerwca przerwanych zostało prawie 27 tys. ciąż. Część kobiet przyjechała z zagranicy.

Eksperci odnotowali w miesiącach kwiecień-czerwiec wzrost liczby aborcji o 4, 5 procent do 26 400 tys. przypadków. Taką tendencję można zaobserwować w Niemczech od początku ubiegłego roku. W 2022 roku odnotowano niemal 10 procent więcej przypadków przerwania ciąż niż w roku poprzednim. Według Federalnego Urzędu Statystycznego na podstawie tych danych nie można ocenić przyczyn wzrostu liczby aborcji – osobiste powody osób podejmujących decyzję o przerwaniu ciąży nie są znane urzędowi.

Ponad połowa kobiet urodziła już dziecko

Wiadomo natomiast, że 3 procent kobiet, u których ciąża w ostatnim kwartale została przerwana, było niepełnoletnich. Siedem na dziesięć kobiet było w wieku od 18-34 lat, a około 58 procent urodziło już wcześniej dziecko. Cztery procent ciąż zostało przerwanych z powodów medycznych lub dlatego, że były one wynikiem gwałtu. W większości przypadków, bo aż w 96 procentach, ciąże zostały przerwane na podstawie regulacji o poradnictwie. Zgodnie z nią przerwanie ciąży pozostaje bezkarne, jeśli dochodzi do niego w pierwszych 12 tygodniach po zapłodnieniu, przeprowadza je lekarz, ciężarna kobieta się tego domaga i przedstawi lekarzowi zaświadczenie, że co najmniej 3 dni wcześniej skorzystała z odpowiedniego poradnictwa. Większości ciąż zostało przerwanych ambulatoryjnie w gabinetach lekarskich.

Federalny Urząd Statystyczny podał, że wśród 26 400 tys. przerwanych ciąż 126 przypadków dotyczyło kobiet z innych krajów. Nie wyszczególnił jednak z jakich konkretnie.

