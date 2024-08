Niemcy znów żyją dłużej, zwłaszcza kobiety

W 2023 r. średnia oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w Niemczech wynosiła 83,3 lata w dla kobiet i 78,6 lat dla mężczyzn – podał w środę (21.08.2024) niemiecki Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Oznacza to wzrost o 0,4 roku dla obu płci w porównaniu z rokiem 2022.

W czasie pandemii koronawirusa od 2020 do 2022 oczekiwana długość życia kobiet i mężczyzn w Niemczech zmniejszyła się o 0,6 roku w porównaniu z 2019 roku. „Poziom z 2019 roku nie został zatem jeszcze osiągnięty, ale widać wyraźny efekt nadrabiania” – wyjaśnił Urząd Statystyczny.

Wzrost nie jest niespodzianką

Według Pavla Grigorieva, szefa grupy badawczej ds. śmiertelności w Federalnym Instytucie Badań nad Ludnością (BiB), wyniki „nie są wielką niespodzianką”. Fakt, że po czasie pandemii wystąpi efekt nadrabiania wystąpi efekt nadrabiania był do przewidzenia, powiedział ekspert agencji informacyjnej DPA. – Wracamy do długoterminowego trendu – ocenił. Przed 2019 rokiem oczekiwana długość życia stale rosła. Badacz spodziewa się, że w 2024 roku znów nastąpi wzrost o 0,1 lub 0,2 roku.

Jak wyjaśnia DPA, „oczekiwana długość życia w chwili urodzenia” wskazuje, jak długo noworodki żyłyby średnio w aktualnych warunkach przeżycia. Nie jest to to samo co średnia długość życia. Pomimo swojej nazwy nie jest to też prognoza dla dzieci urodzonych w danym roku. Według aktualnych szacunków chłopcy urodzeni w roku 2023 – w zależności od trendu – mogą dożyć od około 81 do 90 lat, a dziewczynki od około 85 do 93 lat.

Różnice między wschodem a zachodem Niemiec

Według statystyk różnice między wschodnimi a zachodnimi Niemcami związane z pandemią ponownie się wyrównały. Po gwałtownych spadkach w 2020 i 2021 r., oczekiwana długość życia we wschodnich regionach ponownie wzrosła już w 2022 r., podczas gdy w zachodnich nadal spadała. W 2023 r. oczekiwana długość życia ponownie wzrosła w obu częściach Niemiec, przy czym na wschodzie nieco bardziej.

Kobiety w obu częściach kraju żyją prawie tak samo długo. Mężczyźni na zachodzie żyją jednak średnio o 1,4 roku dłużej niż mężczyźni na wschodzie. W 2021 r. różnica ta wzrosła do 2,3 roku.

DPA/widz

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>