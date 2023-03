Niemcy. Zmiany klimatu mogą kosztować nawet bilion euro

Autorzy badania, przedstawionego w poniedziałek, 6 marca, przez ministerstwa środowiska i gospodarki, wskazują, że raport nie powinien być brany jako prognoza, ale dawać wyobrażenie o tym, co może wydarzyć się w przyszłości.

Według badania niemiecka gospodarka może odnotować aż pięciokrotny wzrost średnich rocznych kosztów do 2050 roku, aby pokryć szkody spowodowane ekstremalną pogodą.

Co mówi badanie?

W artykule zatytułowanym „Costs of Climate Change Impacts in Germany” Instytut Badań nad Gospodarką Ekologiczną (IÖW), Towarzystwo Badań nad Strukturami Ekonomicznymi (GWS) i firma Prognos AG przeanalizowały różne scenariusze na lata 2022-2050, które różniły się w zależności od stopnia globalnego ocieplenia.

W przypadku „najmniej dotkliwej zmiany klimatu” koszty dla niemieckiego rządu w tym okresie wyniosłyby 280 miliardów euro. Jednak w mniej korzystnych scenariuszach kwota ta może sięgać ponad trzy razy więcej.

Zgodnie z modelami średnie roczne koszty ekstremalnej pogody w Niemczech, jak upały i powodzie, wzrosłyby od 1,5 do 5 razy rocznie do 2050 r. Może to oznaczać spadek PKB o 0,6-1,8 procenta za 27 lat.

Środki adaptacyjne, takie jak zwiększenie terenów zielonych w miastach, mogą obniżyć koszty czysto ekonomiczne — mierzone jako utrata produkcji gospodarczej — od 60 do 100 procent.

Zdaniem autorów raportu wyznaczone wartości stanowiły dolne granice, ponieważ nie było możliwości zmierzenia wszystkich skutków zmian klimatycznych w kosztach i przedstawienia ich w modelach. Obniżenie jakości życia ludzi i różnorodności biologicznej, w tym wzrost zgonów, to tylko niektóre z tych konsekwencji.

„Należy się spodziewać, że koszty zmian klimatu mogą nadal okazać się znacznie wyższe niż określono w tych scenariuszach” – czytamy w badaniu.

(DPA/AFP/dra)