Niemcy. Zielone światło dla budowy terminalu LNG na Rugii

W porcie Mukran na malowniczej wyspie Rugia powstać ma pływający terminal LNG. Pomimo kontrowersji wokół projektu, niemiecki parlament utorował drogę do jego realizacji.

Bundestag poparł w piątek (07.07.2023) nowelizację ustawy o przyspieszeniu inwestycji w infrastruktury LNG, która otwiera drogę do budowy pływającego terminalu gazu skroplonego w porcie Mukran na Rugii. Ustawa przeszła także przez druga izbę niemieckiego parlamentu Bundesrat. Wniosek władz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie (w którym powstać ma nowy terminal LNG), aby powołać w tej sprawie komisję mediacyjną, został odrzucony. Po podpisaniu ustawy przez prezydenta Niemiec, miejscowe władze będą musiały przyspieszyć procedury związane z pozwoleniem na inwestycję, która wywołuje sporo kontrowersji.

Według planów w porcie na malowniczej wyspie na Bałtyku zakotwiczone mają być dwa terminale do importu skroplonego gazu ziemnego. Powstać ma też gazociąg łączący Mukran z Lubminem. Niemiecki rząd podkreśla, że to kolejna inwestycja, która zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu. Przeciwni są jej jednak mieszkańcy Rugii, a ekolodzy uważają, że plany niemieckiego rządu dotyczące infrastruktury LNG są przesadnie rozbudowane i nie do pogodzenia z przepisami dotyczącymi ochrony klimatu.

Protest ekologów i mieszkańców Rugii przeciwko budowie terminalu LNG w Mukran Zdjęcie: Jens Koehler/imago images

Mieszkańcy zapowiadają skargę

Rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego przez długi czas nie zajmował jasnego stanowiska w tej sprawie, ale w czwartek (06.07.2023) minister środowiska landu Till Backhaus z SPD oświadczył, że jego rząd odrzuca plany inwestycji. Jak powiedział, władze federalne nie zobowiązały się w zamian do zwiększenia środków pomocowych dla regionu.

Odpowiedzialność za plany związane z terminalem LNG na Rugii „ponosi tylko i wyłącznie rząd federalny” – oświadczył Till Backhaus w piątek na posiedzeniu Bundesratu. Ponadto zarzucił rządowi w Berlinie „słabą komunikację i brak przejrzystości”. – Ludzie nie mają poczucia, że ich zdanie jest brane pod uwagę – powiedział.

Mieszkańcy Rugii nie zamierzają się poddawać. Gmina Ostseebad Binz zamierza zwrócić się do Federalnego Sądu Administracyjnego o tymczasowy nakaz wstrzymania budowy, o czym poinformował reprezentujący ją prawnik Reiner Geulen. I dodał, że Morze Bałtyckie u wybrzeży Rugii nie jest miejscem, które należy zmieniać w „wielki region przemysłowy”.

Port Mukran na Rugii Zdjęcie: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Berlin chce szybkiego rozpoczęcia prac

Tymczasem niemiecki resort gospodarki miał naciskać na możliwie szybkie rozpoczęcie prac budowlanych. Według informacji portalu „Business Insider”, który powołuje się na pismo z ministerstwa Roberta Habecka do komisji budżetowej Bundestagu, prace miałyby się rozpocząć 1 sierpnia, „aby mogły zostać zakończone do połowy grudnia przed okresem tarła śledzia”. W przeciwnym razie terminal mógłby zostać ukończony dopiero wiosną.

Budową i eksploatacją nowego gazociągu i terminalu zajmą się operator Gascade, który obsługiwał również niemiecko-rosyjski gazociąg Nord Stream 1, oraz firma Deutsche Regas, która już obsługuje pływający terminal LNG w porcie Lubmin. Firmy muszą złożyć odpowiednie wnioski o pozwolenie, co częściowo już zostało zrobione. „Negatywne stanowisko rządu kraju związkowego nie ma żadnego wpływu na procedurę wydawania zezwoleń” – ogłosiło Ministerstwo Środowiska w Schwerinie, stolicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego. I dodało, że odpowiednie urzędy, podlegające Ministerstwu Środowiska lub Ministerstwu Gospodarki, dokładnie przeanalizują argumenty za i przeciw terminalowi.

(AFP/widz)

