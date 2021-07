Niemcy: Zbliża się koniec darmowych testów na koronawirusa

Media informują o stanowisku rządu, który planuje wygaszenie możliwości zrobienia szybkich testów za darmo. Za taki test trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

Zmiana przyjdzie jesienią

W rządzie wielkiej koalicji nabierają konkretnych kształtów plany odejścia od darmowych testów na koronawirusa. Jej członkowie zgodzili się zasadniczo, że zostaną one zniesione z chwilą, gdy wszyscy obywatele RFN otrzymają możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Poinformował o tym tabloid "Bild", powołujący się na koła rządowe. Darmowe testy wygasną pod koniec września lub na początku października.

Jak donosi "Bild", za szybkim zniesieniem darmowych testów na koronawirusa opowiadają się zwłaszcza premier Bawarii Markus Soeder z CSU i federalny minister finansów Olaf Scholz z SPD. Ten ostatni powiedział dziennikom wydawanym przez grupę medialną Funke: "Uważam, że powinniśmy w dalszym ciągu umożliwić wstęp do restauracji albo do kina wszystkim, którzy wylegitymują się ważnym testem na koronawirusa".

Zdaniem ministra finansów takie testy powinny jednak odbywać się odpłatnie od chwili, w której wszyscy chętni otrzymają możliwość zaszczepienia się. Obecne tempo akcji masowych szczepień ludności w Niemczech pozwala przypuszczać, że od jesieni nie będzie już powodu do utrzymywania darmowych szczepień dla tych, którzy w ten sposób pragną zapewnić sobie "darmową przyjemność" w postaci wybrania się do lokalu gastronomicznego lub kina na koszt ogółu społeczeństwa - dodał minister Scholz.

Wczoraj (30.07.2021) premier Szlezwiku-Holsztyna Daniel Guenther wezwał władze federalne do jak najszybszego wprowadzenia opłat za test na koronawirusa. "Rząd federalny powinien już w przyszłym tygodniu przedstawić konkretną datę, od której takie testy będą płatne" - powiedział Guenther w wywiadzie dla dziennika "Die Welt". Jego zdaniem, taką datą może być 20 września, ponieważ "do tego dnia każdy, kto jeszcze do tej pory nie jest zaszczepiony, ma szansę to uczynić".

Dla niektórych test nadal będzie za darmo

Od tej zasady będą jednak odstępstwa: "Wyjątki muszą oczywiście nadał obowiązywać dla tych, którzy nie mogą być zaszczepieni ze względów zdrowotnych, jak również dla dzieci i młodzieży" - powiedział Olaf Scholz.

Także premier Guenther opowiedział się za darmowymi testami dla osób, które nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych albo ze względu na ich wiek. "Dla tych osób, na przykład kobiet w ciąży i dzieci, testy na koronawirusa nadal będą bezpłatne" - oświadczył. Guenther podkreślił, że z uwagi na stale rosnącą liczbę nowych zakażeń koronawirusem oczekuje na jesieni wzmocnienia nacisków na przeprowadzanie testów na koronawirusa u osób niezaszczepionych.

Rząd krajowy w Kilonii podaje, że koszt przeprowadzenia szybkiego testu na koronawirusa przez fachowy personel wynosi w tej chwili, w zależności od usługodawcy, od 20 d0 30 euro. Te sumę powinni zapłacić wszyscy chętni. Tabloid "Bild" poinformował, powołując się na Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Socjalnego (BAS), że koszt bezpłatnych testów na koronawirusa w Niemczech w okresie od kwietnia do końca lipca wyniósł 3,4 mld euro.

(DPA/jak)

