Niemcy: Zaszczepiono 80 procent dorosłych

Instytut Roberta Kocha (RKI) zakłada, że szczepionkę przeciw koronawirusowi przyjęło więcej osób, niż jest to odnotowywane w oficjalnych statystykach. Wedle naukowców z RKI można założyć, że do 84 procent dorosłych zaszczepiło się przynajmniej raz i do 80 procent było w pełni zaszczepionych – do dnia 5 października. Szacunki opierają się na ankietach przeprowadzanych wśród obywateli oraz na danych sprawozdawczych. Według raportów z punktów szczepień, prawie 80 procent osób w wieku 18 lat i starszych otrzymało pierwszą dawkę, a 75 procent otrzymało już także drugą.

Niepełne statystyki

RKI wyjaśnia w swoim raporcie, że „wyszczepialność podawaną w Cyfrowym Monitoringu Szczepień należy rozumieć jako wyszczepialność minimalną że i można założyć niedoszacowanie do 5 punktów procentowych dla grupy zaszczepionych przynajmniej raz lub w pełni zaszczepionych". Dla zobrazowania: pięć punktów procentowych w populacji dorosłych w Niemczech to mniej więcej 3,5 mln osób.

Już w sierpniu RKI informował o „niepewności" w interpretacji danych dotyczących liczby szczepień. Wynika to z faktu, że w ankietach przeprowadzanych przez RKI znacznie więcej osób twierdzi, że zostało już zaszczepionych, niż jest to odnotowywane w statystykach. RKI przytacza różne wyjaśnienia tego zjawiska, w tym fakt, że osoby mniej skłonne do szczepień są niedoreprezentowane w ankietach. Ponadto RKI informuje, że osoby ze słabą znajomością języka niemieckiego nie mogą wziąć udziału w ankietach. „Należy domniemywać, że bariery językowe prowadzą również do rzadszego korzystania ze szczepionki na Covid 19". Poza tym, jak twierdzi RKI, części szczepień w ogóle nie odnotowuje się w statystykach.

W pomieszczeniach nadal ograniczenia

Odnosząc się do danych RKI, federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU) powiedział, że kampania szczepień zakończyła się większym sukcesem niż oczekiwano. – To daje nam dodatkowe zabezpieczenie na jesień i zimę. Chcemy krok po kroku, z rozwagą i ostrożnością wracać do wolności i normalności – oświadczył polityk, podkreślając, że osiągnięte wskaźniki szczepień pozwoliły na odstąpienie od niektórych ograniczeń na zewnątrz – zwłaszcza od obowiązku noszenia ochronnych masek medycznych.

Natomiast w pomieszczeniach zamkniętych, jak podkreślił Spahn, nadal pozostają w mocy obostrzenia typu 3G (zaszczepiony, wyleczony lub przetestowany) lub 2G (wstęp tylko dla wyleczonych i zaszczepionych) – podobnie jak przestrzeganie zasad higieny z zachowaniem odległości i masek.

