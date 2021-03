Niemcy: zarobki kobiet nadal sporo niższe niż mężczyzn

W roku 2020 kobiety w Niemczech zarabiały średnio 18,62 euro brutto na godzinę - o 4,16 euro mniej niż mężczyźni. W 2019 roku różnica wynosiła 4,28 euro, jak podał Federalny Urząd Statystyczny we wtorek w Wiesbaden z okazji Dnia Równej Płacy przypadającego na 10 marca. Różnica w zarobkach między kobietami i mężczyznami (Gender Pay Gap) wyniosła w 2020 roku 18 procent i była tym samym o jeden punkt procentowy niższa niż rok wcześniej.

Zdaniem statystyków, na różnicę tę mogły mieć wpływ ograniczenia wynikające z walki z pandemią i związane z tym skrócenie czasu pracy.

Większe różnice na zachodzie Niemiec

We wschodnich krajach związkowych różnica wyniosła 6 procent, czyli znacznie mniej niż na zachodzie Niemiec, gdzie osiągnęła poziom 20 procent. 10 lat temu różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła 22 procent w skali całego kraju.

Najnowsze badania struktury zarobków pochodzące z 2018 roku pokazują, że w 71 procentach zróżnicowanie wynagrodzenia jest uwarunkowane strukturalnie: kobiety częściej pracują w słabiej opłacanych zawodach oraz w skróconym wymiarze czasu, rzadziej też pełnią funkcje kierownicze.

Pozostałe 29 procent dotyczy wykonywania przez kobiety i mężczyzn tych samych samych czynności: kobiety na tych samych stanowiskach i o porównywalnych kwalifikacjach zarabiały w 2018 roku o 6 procent mniej niż mężczyźni.

Mała ranga społecznych zawodów

Z okazji Dnia Równych Płac politycy i związki zawodowe apelują do rządu o zrównanie płac kobiet i mężczyzn. Beate Müller-Gemmeke i Ulle Schauws z Partii Zielonych podkreśliły, że „18-procentowa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest dziś jedną z największych w Europie”. Ich zdaniem pokazuje to, że ustawa rządu federalnego o przejrzystości wynagrodzeń nie działa.

Pielęgniarki, salowe, opiekunki: zawody społeczne są niedoceniane

Niemiecka Rada Kobiet zaapelowała do rządu o poprawę tej ustawy oraz o zmianę warunków ramowych dla pełnoetatowej pracy zarobkowej, w tym zapewnienie możliwości powrotu do poprzedniego miejsca pracy. Ponadto politycy muszą podnieść rangę zawodów społecznych. - Tylko w ten sposób zlikwidujemy całą lukę płacową w dłuższej perspektywie - powiedziała prezeska Rady Susanne Kahl-Passoth.



Niemiecki Związek Opieki Społecznej (SoVD) odniósł się do niskich płac w sektorze opieki, który wciąż jest zdominowany przez kobiety. Ta praca wreszcie powinna być godziwie opłacana - zażądała szefowa SoVD, Jutta König. Podkreśliła, że szczególnie dramatyczna jest sytuacja kobiet niepełnosprawnych. - Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Aktion Mensch tylko 37% kobiet z ciężkim upośledzeniem jest zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Reszta pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub w ramach minipracy, co w konsekwencji zwiększa ryzyko ubóstwa na starość – powiedziała König.



(epd / sier)

