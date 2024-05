Niemcy. Zapewnienie pokoju zdecyduje o wyborach do PE

9 czerwca Niemcy wybiorą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Zgodnie z cyklicznym badaniem Deutschlandtrend zainteresowanie wyborami wzrosło w ciągu ostatniego miesiąca. 62 procent osób uprawnionych do głosowania twierdzi obecnie, że są bardzo zainteresowani wyborami do Parlamentu Europejskiego – to o 13 punktów procentowych więcej niż na początku maja. Natomiast 36 procent jest mniej zainteresowanych wyborami lub w ogóle nie jest zainteresowanych – to o 12 punktów procentowych mniej. Oznacza to, że zainteresowanie wyborami europejskimi jest mniej więcej na tym samym poziomie, co pięć lat temu, kiedy odbyły się ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego.

Pokój zamiast ochrony klimatu

Jednak nacisk na kwestie, które odgrywają największą rolę w podjęciu decyzji przy urnie, zmienił się, ponieważ wybory odbywają się w innych okolicznościach. Po pandemii koronawirusa UE zajęła się przede wszystkim rosyjską napaścią na Ukrainę. W związku z tym wyborcy umieścili utrzymanie pokoju na pierwszym miejscu (26 procent, +4 w porównaniu z majem 2019 r.). Na drugim miejscu znalazło się bezpieczeństwo socjalne (23 procent, +3), a na trzecim imigracja z 17 procentami (+5). Najważniejszą kwestią w 2019 roku była ochrona klimatu i środowiska – jest ona obecnie wymieniana tylko przez 14 procent (-9). Natomiast 13 procent (+3) twierdzi, że kwestia wzrostu gospodarczego odgrywa dla nich największą rolę w podjęciu decyzji wyborczej.

Czy Niemcy korzystają na członkostwie w UE?

Obecnie czterech na dziesięciu wyborców, czyli 41 procent (maj 2019: 46 procent) uważa, że korzyści dla Niemiec z członkostwa w UE przeważają. Dla 19 procent jest więcej wad pozostawania w Unii (maj 2019: 14 procent). Dla 33 procent zalety i wady równoważą się wzajemnie (maj 2019: 37 procent).

Niemcy o Polsce w UE: „Europa jest silna tylko z Polską” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Obecnie 48 procent chciałoby, aby państwa członkowskie zintensyfikowały współpracę w nadchodzących latach i przekazały UE więcej kompetencji. Pięć lat temu odsetek ten wynosił 55 procent. 14 procent Niemców nadal chce utrzymania obecnego poziomu integracji. 30 procent popiera przekazanie kompetencji z powrotem do państw członkowskich – w 2019 r. liczba ta wynosiła 26 procent.

Gdyby wybory europejskie odbyły się w najbliższą niedzielę, CDU/CSU osiągnęłyby 29 procent. Zieloni oraz AfD mieliby po 14 procent, a SPD 15 proc. FDP osiągnęłaby 4 procent, a Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), który nie brał jeszcze udziału w wyborach europejskich, uzyskałby obecnie 6 procent. Takie były wyniki reprezentatywnego sondażu przedwyborczego przeprowadzonego przez Infratest dimap, w którym ankietowano osoby w wieku 16 lat i starsze.

(DPA, Tagesschau/stef)

