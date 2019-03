Niemcy zamykają przestrzeń powietrzną dla boeingów 737 Max

Dwie katastrofy boeingów 737 Max 8 pociągnęły za sobą kolejne konsekwencje. Tym razem nadeszły one z Niemiec. "Bezpieczeństwo ma dla nas absolutny priorytet. Dopóki wszystkie watpliwości nie zostaną rozwiane, podjąłem decyzję, że niemiecka przestrzeń powietrzna zostanie od zaraz zamknięta dla boeingów 737 Max 8" oświadczył federalny minister transportu Andreas Scheuer, o czym poinformowała stacja telewizyjna n-tv. W Niemczech maszyny tego typu lądują w Düsseldorfie, na przykład te należące do polskich linii lotniczych Lot, i wiele z nich przelatuje nad Republiką Federalną.

Federalny minister transportu Andreas Scheuer

Rzecznik federalnego ministerstwa transportu w Berlinie potwierdził doniesienie stacji n-tv. Jak powiedział, na razie nie wiadomo, co było przyczyną obu katastrof. W tej sprawie jest wciąż więcej pytań i wątpliwości niż zadowalających odpowiedzi, dodał.

Boeingi mają zakaz latania

Wcześniej władze lotnicze Wielkiej Brytanii poinformowały o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla tego typu samolotu. Zarządzenie w tej sprawie ma charakter przejściowy i będzie obowiązywać, podobnie jak w Niemczech, do odwołania. Chiny i Indonezja wprowadziły zakaz startów nowego modelu boeinga już wczoraj. Władze lotnicze Chin zwróciły uwagę w uzasadnieniu tej decyzji, że w obu katastrofach pojawiły się "pewne podobieństwa".

Obecnie kilkanaście państw i towarzystw lotniczych wprowadziło u siebie albo dodatkowe przepisy bezpieczeństwa w odniesieniu do boeingów 737 Max 8, albo zamknęły tymczasowo przed nimi swoją przestrzeń powietrzną. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zażądała od firmy Boeing jako producenta wprowadzenia ulepszeń i zmian technicznych w tym modelu samolotu. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wydała dziś (12.03.2019) wieczorem zakaz wlatywania przez boeingi 737 Max 8 w europejską przestrzeń powietrzną.

Największy na świecie niemiecki koncern turystyczny TUI, bo zamknięciu przez Wielką Brytanię jej przestrzeni powietrznej dla boeingów 737 Max 8 wstrzymał wszystkie loty przez nie obsługiwane. Decyzja ta, jak poinformował rzecznik koncernu, obowiązuje wszystkie należące do niego towarzystwa lotnicze.

Dwie katastrofy lotnicze

W niedzielę 10 marca rozbił się w Etiopii boeing 737 Max 8 należący do linii Ethiopian Airlines. W katastrofie tej zginęło 157 osób. W październiku ubiegłego roku doszło w Indonezji do podobnej katastrofy samolotu tego samego typu latającego w barwach towarzystwa Lion Air. Poniosło w niej śmierć 189 osób.

Koncern Boeinga zapewnia, że seria 737 Max to maszyny pewne i bezpieczne. Zapowiedział jednak, że w "najbliższych tygodniach" dokona aktualizacji oprogramowania we wszystkich samolotach tego typu. Boeing okazał zrozumienie dla decyzji uziemienia tych maszyn wprowadzonych w różnych krajach i poinformował, że przedsiębiorstwo pozostaje w stałym kontakcie z klientami, którzy je nabyli i udziela im na bieżąco niezbędnych informacji, dzięki którym będą mieli zaufanie do tego typu samolotu.

Boeing 737 jest najczęściej kupowanym samolotem pasażerskim na świecie. Seria 737 Max jest jego najnowszą wersją wyposażoną w wiele udoskonaleń technicznych z nowymi silnikami na czele. Amerykański producent sprzedał do tej pory ponad 350 maszyn tego typu i ma zamówienia na kilka tysięcy dalszych.

DW, dpa, rtr / pa