Berlin zamyka konsulaty Iranu. Odpowiedź na egzekucję Niemca

W odpowiedzi na egzekucję obywatela Niemiec i Iranu Dżamszida Szarmahda niemiecki rząd zamyka wszystkie trzy irańskie konsulaty generalne w Niemczech. Dotyczy to irańskich placówek we Frankfurcie nad Menem, Hamburgu i Monachium – poinformowała w czwartek (31.10.2024) szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Mówiła o „zabójstwie z zimną krwią”, co podkreśla, że irański „reżim bezprawia nadal działa z pełną brutalnością, nawet po ostatniej zmianie na najwyższym szczeblu”.

„Reżim bezprawia”

Egzekucja Szarmahda pokazała „po raz kolejny straszliwą bezwzględność reżimu bezprawia Iranu”, systemu, który „zna on język szantażu, gróźb i przemocy” – dodała Baerbock. Niemiecki rząd „wielokrotnie dawał Iranowi jasno do zrozumienia, że egzekucja niemieckiego obywatela będzie miała poważne konsekwencje” – powiedziała Baerbock. Konsekwencje te zostają teraz wyciągnięte.

Według informacji niemieckiego MSZ zamknięcie trzech irańskich placówek dotyczy łącznie 32 urzędników konsularnych. Wśród możliwości dyplomatycznych zamknięcie zagranicznych konsulatów to szczególnie drastyczny środek. Niemiecki rząd rzadko z niego korzysta. Ostatnio zamknięcie dotyczyło rosyjskich konsulatów – była to reakcja na atak Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Tylko ambasada w Berlinie

W ten sposób Berlin ogranicza stosunki dyplomatyczne z Iranem do minimum. Nadal będzie działać jeszcze ambasada Iranu w Berlinie oraz ambasada Niemiec w Teheranie. – Wiemy, że istnieje inny Iran – powiedziała Baerbock, odnosząc się do ludzi, którzy w Iranie walczą o więcej wolności. – Dlatego nasza ambasada w Teheranie będzie tam dla tych ludzi, będzie monitorować sytuację w zakresie praw człowieka, wydawać wizy i zajmować się naszymi sprawami związanymi z aresztowaniami – powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji.

Konsulaty generalne są przede wszystkim odpowiedzialne za sprawy prawne i konsularne, takie jak wydawanie lub odnawianie dokumentów tożsamości dla obywateli Iranu w Niemczech. W przyszłości będzie to musiała robić ambasada w Berlinie. W Niemczech mieszka około 300 tys. osób o irańskich korzeniach.

Egzekucja Dżamszida Szarmahda

W poniedziałek wieczorem (28.10.2024) irański wymiar sprawiedliwości ogłosił egzekucję 68-letniego Dżamszida Szarmahda. Został on skazany na śmierć wiosną 2023 roku po oskarżeniu go o terroryzm. Krewni Szarmahda zawsze stanowczo zaprzeczali oskarżeniom. Ekspert IT, który dorastał w Hanowerze na zachodzie Niemiec, a ostatnio mieszkał w USA, był uważany za krytyka irańskiego reżimu. W ostatnich latach wielokrotnie potępiał łamanie praw człowieka w tym kraju. W 2020 roku miał zostać porwany przez irańskich agentów podczas podróży służbowej do Dubaju. Iran oskarżył Szarmahda o zabicie 14 osób w ataku na meczet w 2008 roku.

Iran wykonał wyrok śmierci na obywatelu Niemiec Dżamszidzie Szarmahdzie Zdjęcie: Koosha Falahi/Mizan/dpa/picture alliance

Oskarżono do także o przewodzenie opozycyjnej grupy „Tondar” (Grzmot), która odrzuca system polityczny Islamskiej Republiki Iranu i opowiada się za przywróceniem monarchii.

(AFP/dom)

