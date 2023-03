Niemcy. Zamknięte przedszkola w Dzień Kobiet

Utrudnienia to część szerszej akcji strajków ostrzegawczych, które związek zawodowy Verdi organizuje w całym niemieckim sektorze publicznym. Tjark Sauer, sekretarz związku, potwierdził, że w proteście bierze wiele oddziałów przedszkolnych w Nadrenii Północnej-Westfalii. Również w Bawarii w wielu przypadkach rodzice będą musieli sami zadbać o swoje pociechy. Dzisiejsze akcje mają zwiększyć presję na pracodawców finansowanych z budżetów gminnych i federalnych.

Związkowcy zadowoleni

W Dzień Kobiet do strajków ostrzegawczych wezwano personel instytucji socjalnych i oświatowych, w których to sektorach pracują głównie kobiety. Jednak w niektórych miejscach do akcji dołączyły również placówki innego typu, np. niektóre szpitale w Bawarii. Strajki odbywają się także w części placówek w Bremie, Dolnej Saksonii, Kraju Saary, Nadrenii-Palatynacie, Saksonii i Saksonii-Anhalt.

– Strajki ostrzegawcze rozpoczęły się zgodnie z planem. Obserwujemy dużą skalę udziału – powiedział Stefan Schorr, koordynator ds. układów zbiorowych w sektorze publicznym w regionalnym oddziale Verdi odpowiadającym za działania w Nadrenii-Palatynacie i w Kraju Saary.

Rodzice wciągnięci w negocjacje

Oprócz strajków dojdzie dziś też do wielu demonstracji i wieców. W Hennigsdorfie w Brandenburgii przemawiać będzie Yasmin Fahimi, przewodnicząca Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB). Imprezy odbędą się także w Stuttgarcie, Mannheim, Hanowerze, Getyndze, Bremie, Dreźnie i Hamburgu. Verdi spodziewa się od 8 do 10 tys. uczestników w samych miastach Nadrenii Północnej-Westfalii.

Federacja Związków Pracodawców Komunalnych (VKA) skrytykowała dzisiejsze strajki. Karin Welge, przewodnicząca VKA, wskazała, że związki zawodowe wykorzystują rodziców w celu zwiększenia presji w trwających negocjacjach, które dotyczą umów zbiorowych w sektorze publicznym. Z kolei związkowcy zapowiadają kolejne strajki ostrzegawcze. Prawdopodobnie dojdzie do nich przed trzecią, decydującą rundą negocjacji planowaną na koniec marca.

Żądają podwyżek w związku z inflacją

Strajki ostrzegawcze trwają już od tygodni. Najważniejszymi wydarzeniami były jak dotąd protesty lokalnych środków transportu publicznego w wielu miastach Niemiec. Akcję zorganizował związek Verdi wraz z aktywistami klimatycznymi z ruchu Fridays For Future. Strajki sparaliżowały także pracę lotnisk w Duesseldorfie oraz w Kolonii/Bonn.

Układy zbiorowe dotyczą wysokości płac dla tysięcy zawodów – oprócz nauczycieli, pracowników przedszkoli, kierowców autobusów, także dla pracowników basenów, strażaków, pielęgniarek, pracowników oczyszczalni ścieków i wielu wielu innych. Wielu członków tych grup zawodowych już wcześniej angażowało się w protesty. W związku z wysoką inflacją Verdi i stowarzyszenie urzędników dbb żądają podwyżek w wysokości 10,5 proc., ale nie mniejszych niż 500 euro miesięcznie. Podwyżki mają dotyczyć ok. 2,5 mln pracowników finansowanych z budżetu gminnego lub federalnego.

Związki odrzuciły ofertę złożoną w ostatniej, drugiej rundzie negocjacji. Dla Verdi proponowane przez pracodawców stawki są zbyt niskie. Frank Werneke, szef Verdi, wskazywał już wielokrotnie na możliwość braku osiągnięcia porozumienia: – Z mojego punktu widzenia jest całkowicie otwarte, czy dojdziemy do jakiś rezultatów, czy też nastąpi moment, w którym będziemy musieli podjąć decyzję o fiasku negocjacji. Przy takim rozwoju sytuacji Verdi nie wyklucza organizacji ogólnokrajowych strajków generalnych.

dpa/graj

