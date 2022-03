Niemcy: zakaz pokazywania rosyjskiego „Z”

„Jeśli białe »Z«, które widać na rosyjskich pojazdach wojskowych, pokazywane jest w kontekście wojny, to oznacza to oczywiście poparcie dla wojny napastniczej” - powiedziała berlińska senator spraw wewnętrznych Iris Spranger gazecie „Tagesspiegel”. Jak dodała, jest to karalne, a odpowiednie służby będą reagować.

Do trzech lat więzienia

Podstawą jest paragraf 140 niemieckiego kodeksu karnego, który penalizuje popieranie niektórych czynów karalnych, w tym właśnie wojny napastniczej. Może za to grozić kara grzywny albo do trzech lat pozbawienia wolności.

W Rosji litera „Z” widoczna jest na samochodach, budynkach czy odzieży i uchodzi za wyraz poparcia dla wojny prowadzonej w Ukrainie przez rosyjską armię. Charakterystyczne białe „Z” widać bowiem na rosyjskich pojazdach wojskowych, biorących udział w wojnie w Ukrainie.

Rosyjski pojazd wojskowy na okupowanym Krymie

Symbol rosyjskiej agresji

Także niemiecki land Dolna Saksonia zapowiedział, że nie będzie tolerował publicznego pokazywania symbolu rosyjskiej agresji na Ukrainę. - To absolutnie niepojęte, jak można, nawet u nas, używać tego stylizowanego „Z”, aby popierać te zbrodnie - powiedział minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii, Boris Pistorius. Jak dodał, kto poprzez pokazywanie tego symbolu wyraża swoje poparcie dla wojny prowadzonej przez Putina, ten musi się liczyć w Dolnej Saksonii z konsekwencjami karnymi.

W podobnym tonie wypowiedziały się władze landów Bawaria i Nadrenia-Północna Westfalia.

Federalne ministerstwo spraw wewnętrznych w Berlinie poinformowało w poniedziałek, że do niemieckich służb docierają sygnały o pojawiających się w przestrzeni publicznej symbolach „Z”. W Wuerzburgu w Bawarii nieznany sprawca namalował w nocy z soboty na niedzielę pięć takich symboli na murach jednego z kościołów.

(AFP, EPD / szym)