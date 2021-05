Niemcy: zakaz masowego zabijania męskich kurcząt

Niemieccy hodowcy zachodzą w głowę. Dokąd z tucznikiem?

Co tydzień Florian Hollmann dostarczał 170 świń do rzeźni Toennies w Rheda-Wiedenbrueck. Największa niemiecka rzeźnia jest jednak zamknięta od 20 dni. A stado świń do uboju stale rośnie.