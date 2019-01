Niemcy. Zakaz lotów dla irańskich linii lotniczych

Irańskie lonie lotnicze Mahan Air nie mogą od poniedziałku (21.01.19) startować i lądować w Niemczech. Federalny Urząd Lotniczy (LBA) z Braunschweigu cofnął Mahan Air stosowną zgodę ze skutkiem natychmiastowym. Irańskie linie lotnicze latały trzy razy w tygodniu z Teheranu do Duesseldorfu i raz w tygodniu do Monachium.

Jak oświadczył rzecznik niemieckiego MSZ w Berlinie , Christopher Burger, RFN nie jest zainteresowana dopuszczeniem do komunikacji lotniczej z Niemcami przedsiębiorstwa, które „wspiera działania wojenne w Syrii i przyczynia się do ucisku ludności na terenach wojennych”. Decyzję uzasadniona została tym, że irańskie linie zajmowały się transportem broni i bojowników na te tereny. Jak podkreślał Burger, istnieją też „poważne poszlaki” dotyczące działań irańskich tajnych służb w Europie. W ubiegłym tygodniu doszło do zatrzymania zatrudnionego w Bundeswehrze domniemanego irańskiego szpiega.

Rząd USA wyraził zadowolenie z decyzji Niemiec, a sekretarz stanu Mike Pompeo wezwał wszystkich członków NATO do wzięcia z nich przykładu. USA obłożyły sankcjami Mahan Air już w 2011 r.

Bez zmiany paradygmatów

Rzecznik niemieckiego MSZ Christopher Burger podreślił jednocześnie, że zakaz lotów dla Mahan Air nie oznacza jednak zmiany paradygmatów w polityce Niemiec wobec Iranu. Niemcy nadal popierają porozumienie nuklearne między Iranem i stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wlk. Brytanią, Francją, Rosją) z lipca 2015 r. Miało ono zapobiec rozwojowi programu nuklearnego w tym kraju. Wiązało się także ze zniesieniem sankcji gospodarczych nakładanych na Iran od 2006 r.

W maju ubiegłego roku USA wycofały się z porozumienia zarzucając Iranowi m.in. agresywną ingerencję w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Tymczasem państwa UE chcą uratować to porozumienie.

Niemieckie sankcje wobec linii lotniczych Mahan Air wprowadzone zostały na dwa dni przed wizytą szefa niemieckiej dyplomacji Heiko Maasa (SPD) w Waszyngtonie. Ma on spotkać się z sekretarzem stanu Mike'm Pompeo. Tematem rozmów obok amerykańsko-rosyjskiego traktatu rozbrojeniowego INF będzie także kwestia sankcji wobec Iranu.

USA obstają przy aktualnej polityce wobec tego kraju. Relacje z Iranem będą tematem przewidzianej na połowę lutego konferencji ws. Bliskiego Wschodu w Warszawie.

(DPA/jar)