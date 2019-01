Niemcy: wzrost opłat za przelewy zagraniczne

Według doniesień gazet sieci RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland) powołującej się na analizę brytyjskiej agencji badań opinii publicznej Consumer Intelligence, duże banki niemieckie: Commerzbank, Deutsche Bank, Postbank, Sparkassen-Finanzgruppe oraz przedsiębiorstwo finansowe Westen Union gwałtownie podniosły koszty zagranicznych transferów pieniężnych. Tylko w okresie między marcem a listopadem 2018 r wzrosły one o kilkanaście do kilkudziesięciu procent.

Opłata za przelew 1000 euro do strefy dolarowej, która w marcu 2018 r. we wspomnianych instytucjach wynosiła przeciętnie 20,55 euro, wzrosła w listopadzie do 22,95 euro.

Ten sam przelew do Wlk. Brytanii kosztował przeciętnie w listopadzie 30,39 euro i był w porównaniu z marcem o 21 procent droższy. W przypadku przelewu do Polski opłaty wzrosły z 24,35 do 33,34 euro, tj. o 37 procent.

Ceny opłat niemieckich banków są mocno zróżnicowane i ich wysokość odpowiada 1,75 do 6,25 procent przelewanej sumy.

Badania przeprowadzone zostały na zlecenie instytucji finansowej Transferwise.

