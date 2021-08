Niemcy: wzrost nielegalnej migracji przez Białoruś

Niemieckie służby bezpieczeństwa odnotowały w ostatnich tygodniach wzrost przypadków nielegalnej migracji przez Białoruś – donosi dziennik „Die Welt”. Jak informuje gazeta, policja federalna „odnotowała od początku roku około 250 osób, które nielegalnie lub z pomocą przemytników” wjechały przez Białoruś do Niemiec. Byli to prawie wyłącznie Irakijczycy.

„I am in Germany”

Według analizy niemieckich organów bezpieczeństwa, niektórzy imigranci opowiadali, że po przerzuceniu do Niemiec przemytnicy filmowali ich i kazali im mówić: „I am in Germany”. Innym kazano zrobić sobie „selfie” po dotarciu do celu.

Proceder ten miał prawdopodobnie służyć „reklamie” grup przemytniczych, jak również do uwolnienia pozostałej opłaty za przemyt – pisze „Die Welt”, cytując fragmenty analizy.

Nie chcą zostać w Polsce

Wewnętrzna analiza niemieckich służb bezpieczeństwa sugeruje, że większość migrantów, którzy przyjechali z Białorusi na Litwę, Łotwę lub do Polski, nie chce tam zostać na stałe.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi w Niemczech mieszka zdecydowanie największa liczba Irakijczyków – 220 778 (dla porównania: w Szwecji 25 896), „a zatem jest to prawdopodobnie kraj docelowy dla wielu osób wjeżdżających do UE z Białorusi” – głosi analiza.

Potwierdza to także fakt, że większość wniosków o udzielenie azylu złożonych przez obywateli Iraku w UE w roku 2020 i 2021 złożono właśnie w Niemczech.

(AFP/dom)