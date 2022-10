Niemcy. Wzrost nielegalnej imigracji do Niemiec

Jak twierdzi regionalny niemiecki dziennik, w tym roku znacząco wzrosła liczba nielegalnych przyjazdów do Niemiec. Od początku 2022 roku do 28 września włącznie policja federalna zatrzymała 56 800 osób przy próbie nielegalnego przedostania się do Niemiec – podaje w sobotę (01.10.2022) „Rheinische Post”. Oznacza to wzrost o 60 procent – dodaje.

W zeszłym roku niemiecki rząd podał, powołując się na statystyki policyjne, że do 30 września 2021 roku odnotowano 35 tysięcy nielegalnych przyjazdów. Przed pandemią koronawirusa w całym 2019 roku zarejestrowano 40 600 przypadków nielegalnego przekroczenia niemieckiej granicy.

„Ognisko” na granicy z Czechami

Największy wzrost nastąpił w tym roku na wschodnich i południowych granicach Niemiec – z Czechami, Polską, Austria i Szwajcarią, wynika z policyjnych danych.

Według cytowanego przez gazetę rzecznika policji federalnej „ognisko” problemu znajduje się obecnie na granicy niemiecko-czeskiej, gdzie do 28 września br. zarejestrowano 11 827 nielegalnych przyjazdów. Tylko w sierpniu i we wrześniu 2022 roku było to 6500 przypadków. Rzecznik dodał, że pod koniec 2021 roku presja migracyjna na szlaku z Białorusi początkowo zmalała, ale od kwietnia 2022 roku policja federalna odnotowuje ponowny wzrost przypadków nielegalnego przekroczenia niemieckiej granicy – średnio odnotowuje się ich ponad 400.

DPA, AFP/ widz