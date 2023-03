Niemcy. Wzrosła produkcja energii z węgla

Jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, jedna trzecia (33,3 proc.) energii elektrycznej wytwarzanej w Niemczech i wprowadzanej do sieci pochodziła z elektrowni węglowych.

Dla porównania rok wcześniej ten współczynnik wynosił 30,2 proc. To oznacza, że produkcja energii elektrycznej z węgla wzrosła o 8,4 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

Drugim najważniejszym źródłem była energia wiatrowa, której udział wzrósł o 9,4 proc. do prawie jednej czwartej (24,1 proc.), po stosunkowo niskim poziomie w roku poprzednim (21,6 proc.).

Atom w dół

Ponad połowa (53,7 proc.) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w ubiegłym roku pochodziła z konwencjonalnych źródeł.

Jednak wytwarzanie z nich energii spadło o 8,7 proc. rok do roku ze względu na niższą produkcję z elektrowni gazowych i jądrowych. Dla porównania – w 2021 r. odsetek ten wynosił 57,7 proc.

Z drugiej strony udział energii odnawialnej wzrósł o 7,3 procent do poziomu 46,3 procent (w 2021 było to 42,3 procent). Przyczyniła się do tego również większa produkcja energii słonecznej. Około 87 proc. importowanych systemów fotowoltaicznych pochodzi z Chin.

Z kolei udział energii jądrowej zmniejszył się o połowę w 2022 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Stanowiła ona jedynie 6,4 procent udziału w energii wprowadzonej do sieci (dla porównania – 2021: 12,6 procent).

Łącznie w ubiegłym roku w Niemczech wyprodukowano i oddano do sieci 509 miliardów kilowatogodzin energii. To o 1,9 procent mniej niż w 2021 roku.

