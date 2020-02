Niemcy: wzrasta zagrożenie ze strony skrajnej prawicy

Jak informuje sieć "RedaktionsNetzwerk Deutschland", BKA do tej kategorii zaliczyła w tej chwili około 60 osób. Podejrzewa się je o zamiar popełnienia poważnych przestępstw natury politycznej z pobudek skrajnie prawicowych. Ich liczbę podała rzeczniczka Federalnego Urzędu Kryminalnego. 24 osoby z tej grupy już przebywają w areszcie. Nazywa się je "Gefährder", co po polsku oznacza "osoby zagrażające bezpieczeństwu publicznemu", czyli osobników zdolnych do popełnienia poważnych aktów przemocy, z zamachami zbrojnymi włącznie.

Aresztowanie ekstremisty w Karlsruhe

Konieczność zwiększenia wysiłków

Szef Federalnego Urzędu Kryminalnego Holger Muench wychodzi z założenia, że w przyszłości konieczne będzie poważne zwiększenie liczby funkcjonariuszy obserwujących ekstremistów. W wywiadzie dla rozgłośni „Südwestrundfunk” powiedział, że kraje związkowe RFN powinny nastawić się na nasilenie działań mających zwalczać ten niebezpieczny trend. Muench uważa to za niezbędne, ponieważ Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), czyli niemiecki kontrwywiad cywilny, ocenia liczbę osób skłonnych do użycia przemocy na 12 tysięcy 700, ale nie jest ona, jak podkreślił szef BKA, ostateczna.

Dziennik "Tagesspiegel" poinformował przed kilkoma dniami, że BKA usilnie pracuje obecnie nad określeniem stopnia zagrożenia ze strony pojedynczych prawicowych ekstremistów. Holger Muench potwierdził takie działania i wyjaśnił, że mają one podobny charakter co analiza zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego​​​​​​​ ze strony radykalnych islamistów.

Federalny Urząd Kryminalny monitoruje uważnie skłonnych do przemocy salafitów przy pomocy specjalnego programu "Radar iTE" i wydaje na tej podstawie indywidualną prognozę zagrożenia ze strony pojedynczych osobników. Podobnym instrumentem analitycznym ma być program o nazwie "Radar-rechts" (pol. „prawicowy radar“), który, jak wyjaśnił szef BKA, znajduje się obecnie w fazie projektowej. Dziennik „Tagesspiegel” pisze, że Federalny Urząd Kryminalny ma nadzieję, że przy jego pomocy uda się mu zaliczyć więcej prawicowych ekstremistów do najgroźniejszej kategorii osób zagrażających w największym stopniu bezpieczeństwu kraju.

Niemiecka policja chroni meczet

Ponad 600 religijnych radykałów

Liczbę skrajnych religijnych radykałów w Niemczech BKA ocenia w tej chwili na 660 osób. Rzeczniczka Federalnego Urzędu Kryminalnego powiedziała, że od roku 2007 do 2018 systematycznie ona wzrastała i w tym czasie zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie.

Ten groźny proces wiąże się ściśle z wojną w Syrii oraz Iraku, jak również ze wzrostem znaczenia tak zwanego "Państwa Islamskiego". W ubiegłym roku BKA jednak odnotował lekki spadek liczby religijnych ekstremistów.

W przypadku skrajnie lewicowych radykałów, stanowiących największe zagrożenie dla państwa, ich liczba pod koniec stycznia bieżącego roku wynosiła tylko 5 osób i pozostaje na względnie stałym poziomie, nie przekraczającym 10.

DW, epd, kna / jak

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>