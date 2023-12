Niemcy. Wzrasta lokalne ryzyko powodzi

Orkan Zoltan przeszedł przez Niemcy, powodując szkody w wielu miejscach i podnosząc poziom rzek. W niedzielę (24.12.2023) monachijska policja poinformowała o 233 akcjach związanych z nawałnicami dzień wcześniej w Monachium i okolicach. Straż pożarna musiała radzić sobie między innymi z powalonymi drzewami i ogrodzeniami budynków, a także z zerwanymi fragmentami dachów.

W Essen (Nadrenia Północna-Westfalia) poziom wody w otwartych zbiornikach wodnych wzrósł z powodu utrzymujących się opadów deszczu. Miasto jest objęte oficjalnym ostrzeżeniem służb meteorologicznych do poniedziałkowego wieczora. Jednak według straży pożarnej nie ma zagrożenia dla ludności.

Według Państwowej Agencji Gospodarki Wodnej, Obrony Wybrzeża i Ochrony Przyrody, w trzydziestu punktach pomiarowych Dolnej Saksonii poziom wody osiągnął trzeci z czterech stanów ostrzegawczych wczesnym rankiem w niedzielę (24.12.2023). Próg ten przekroczyły między innymi rzeki: Wezera, Aller, Leine i Oker. Przy poziomie trzecim możliwe jest zalanie posesji i większych obszarów, a także dróg i piwnic.

Strażacy usuwający skutki orkanu Zoltan w okolicach Stuttgartu Zdjęcie: Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

W wielu powiatach Dolnej Saksonii straż pożarna i ochotnicy zabezpieczali teren workami z piaskiem. W Rodenbergu w powiecie Schaumburg służby ratunkowe zabezpieczyły również stacje transformatorowe, jak poinformował reporter agencji dpa na miejscu. Syreny ostrzegały mieszkańców w nocy z soboty na niedzielę. Prędkość przepływu znacznie się zwiększyła, a nurt uznano za "nieprzewidywalny", nawet w obszarze brzegowym.

Burmistrz gminy Thomas Wolf poinformował wczesnym rankiem w niedzielę, że woda powodziowa już przelewa się przez jaz. Wolontariusze biegali od domu do domu, aby ostrzec mieszkańców. W sumie wysłano do pomocy 300 osób, zarówno ze straży pożarnej, jak i organizacji pomocy technicznej. Takiej powodzi w gminie nie było od 25 lat.

W Saksonii-Anhalt centrum prognozowania powodzi wydało ostrzeżenia dla rzek Mulda, Aller i Hawela. Poziomy alarmowe 1 i 2 zostały przekroczone w kilku punktach pomiarowych w tym kraju związkowym, a poziom alarmowy 3 został przekroczony w Wolmirstedt w powiecie Börde i w Tylsen w powiecie Altmark w Salzwedel.

Sytuacja powodziowa pogorszyła się również w niektórych częściach Saksonii. Poziom alarmowy 3 został osiągnięty na kilku wodowskazach w niedzielę rano, między innymi w Chemnitz.

Skutki orkanu Zoltan w Kolonii Zdjęcie: dpa/picture alliance

W sobotę wieczorem Niemiecka Służba Meteorologiczna ostrzegła przed ulewnymi, ciągłymi deszczami w wielu niskich pasmach górskich i silną odwilżą w Rudawach. Burze mogą doprowadzić do wysokiej wody, zalania dróg i osunięć ziemi, a także powalonych drzew. Szczególną ostrożność należy zachować w krajach związkowych Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Hesja, Bawaria i Saksonia. "Uporczywe opady deszczu utrzymają się do poniedziałku, dnia Bożego Narodzenia", jak czytamy w ostrzeżeniu.

"Do tego czasu w niskich pasmach górskich spadnie łącznie od 40 do 80 litrów na metr kwadratowy, w niektórych przypadkach również na pogórzu, łącznie od 40 do 80 litrów na metr kwadratowy w ciągu 2 do 4 dni od czwartku". W kumulacjach możliwe jest nawet od 80 do 120 litrów. Dotyczy to głównie zachodnich niskich pasm górskich, ale także północno-zachodniej części Gór Harzu (Oberharz), Smreczan (niem. Fichtelgebirge) i Lasu Bawarskiego.

(DPA, AFP/jak)