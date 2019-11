Niemcy wzmacniają kontrole na swoich granicach. "Nikt tego nie rozumie"

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) zareagował na nielegalny powrót do Niemiec deportowanego niedawno z kraju członka przestępczego klanu i zapowiedział zaostrzenie kontroli granicznych.

W środę wieczorem wysłał bezpośrednio do szefa policji federalnej Dietera Romanna rozporządzenie o wzmocnieniu kontroli na granicach Niemiec - podał dziennik „Bild”. W czwartek rano Romann poinformował wszystkie 11 dyrekcji policji federalnej, a wieczorem zostały przeprowadzone pierwsze wyrywkowe kontrole na polsko-niemieckiej granicy w Goerlitz / Zgorzelcu.

„Osoby obłożone zakazem ponownego wjazdu na terytorium Niemiec, po ich zatrzymaniu będą odsyłane na wszystkich wewnętrznych granicach kraju”, poinformowała w czwartek wieczorem policja federalna w Poczdamie. Obowiązuje to bez względu na próbę ponownego ubiegania się o ochronę azylową.

„Bezpieczeństwo rozpoczyna się na wszystkich granicach”

Wyrywkowe kontrole będą przeprowadzane na wszystkich dawnych przejściach granicznych - podkreślił rzecznik policji federalnej. Szczególnie uważnie będą obserwowane drogi w strefie nadgranicznej, z których często korzystają nielegalni imigranci.

Premier Saksonii Roland Wöller (CDU) z zadowoleniem przyjął decyzję szefa MSW. - Bezpieczeństwo rozpoczyna się na wszystkich granicach, nie tylko na granicy z Austrią. Tego domagaliśmy się od władz federalnych - powiedział agencji prasowej DPA Wöller.

Jak dodał, aby zapewnić bezpieczeństwo, ale też swobodę przemieszczania się, trzeba wiedzieć, kto przybywa do kraju. - Nikt tego nie rozumie, jeżeli już wydaleni z kraju przestępczy szefowie klanów po kilku tygodniach znowu wjeżdżają do Niemiec. Dlatego już na granicy muszą zostać odesłane osoby, które nie mają prawa wjazdu do naszego kraju - zaznaczył premier Saksonii.

Wyrywkowe kontrole przeprowadzone w czwartek wieczorem (7.11.2019) w Goerlitz objęły zarówno pojazdy, w tym samochody osobowe, ciężarowe i autobusy, jak i pieszych.

(dpa / stas)