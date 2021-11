Niemcy. Wysoka podwyżka emerytur

Około 21 milionów emerytów w Niemczech może mieć nadzieję na znaczny wzrost świadczeń emerytalnych w przyszłym roku. Emerytury mogą wzrosnąć o 5,2 proc. na zachodzie Niemiec i o 5,9 proc. na wschodzie – wynika z eksperckiego raportu na temat ubezpieczeń emerytalnych. Liczby te oparte są na oficjalnych szacunkach.

W ciągu dwóch lat ponad 10 procent

Z powodu koronakryzysu niemieckich emerytów ominęła zwyczajowa podwyżka świadczeń w tym roku.Jedynie we wschodnich krajach związkowych Niemiec odnotowano w lipcu niewielki wzrost o 0,72 procent – co wynikało z ustawowego dostosowania do poziomu emerytur w zachodnich landach. W międzyczasie sytuacja znów się poprawiła. Łączny dochód ze składek w powszechnym ubezpieczeniu emerytalnym wzrósł do września o około 3,7 procent w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Emerytury powinny również wzrosnąć w 2023 r. – wynika z raportu emerytalnego. Na zachodzie kraju przewidywany wzrost może wynieść 4,9 procent, na wschodzie 5,7 procent.Oznacza to, że w ciągu dwóch kolejnych lat podwyżka emerytur może wynieść ponad 10 procent.

Raport przewiduje również stabilne stawki składek w nadchodzących latach. W środkowym wariancie prognozy pozostałaby ona na obecnym poziomie 18,6 procent do 2023 r., następnie wzrosłaby do 19,5 procent w 2024 r. i 19,7 procent w 2025 r.

Na koniec 2021 r. szacowana jest rezerwa w wysokości około 37,2 mld euro.Odpowiada to wydatkom rzędu 1,6 miesiąca.

Uwaga na pandemię

W drugiej połowie października grupa robocza ekspertów zaktualizowała swoją ocenę finansów emerytalnych.Na ostateczną ocenę będą miały jeszcze wpływ szacunki z wpływów podatkowych. Zostanie ona opublikowana pod koniec listopada.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa eksperci emerytalni zalecają jednak ostrożność przy interpretacji modelowych obliczeń, ale jednocześnie stwierdzają, że „powszechne ubezpieczenie emerytalne jak dotąd bardzo dobrze przeszło przez pandemię”.

(AFP/dom)