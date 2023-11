Niemcy. Wyraźny spadek nielegalnych przekroczeń granicy

Według gazety „Welt am Sonntag” (WamS) po rozszerzeniu kontroli granicznych znacznie zmniejszyła się nielegalna migracja do Niemiec. Z danych policji federalnej, do których miała dostęp berlińska gazeta, wynika, że obecnie w całym kraju odnotowywane jest mniej niż 300 nielegalnych przekroczeń granicy dziennie.

W ciągu 30 dni przed wprowadzeniem nowych kontroli na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią w połowie października, liczba nielegalnych przekroczeń granicy wynosiła jeszcze około 700 dziennie. W tym okresie przed 16 października zarejestrowano łącznie 18 492 nielegalnych przekroczeń granicy Niemiec z Polską, Czechami, Szwajcarią oraz z Austrią, gdzie kontrole graniczne prowadzone są od dłuższego czasu. W okresie po 16 października liczba nielegalnych przekroczeń wyniosła 11 029, co oznacza spadek o 40,4 procent – podała gazeta.

Spadek o 56 procent na granicy z Polską

Szczególnie duży spadek o 56 procent odnotowano na polskim odcinku granicy (z 6411 do 2795 przypadków). Jak podał „WamS”, minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster (CDU), który długo zabiegał o wprowadzenie stałych kontroli, stwierdził: „Zgłoszone kontrole graniczne przekraczają nasze oczekiwania, i to znacznie”.

Według dziennika policja federalna przypisuje obecny spadek kilku czynnikom, wymieniając również „działania serbskich służb bezpieczeństwa na granicy z Węgrami”.Te środki doprowadziły do „znacznego spadku nielegalnych przekroczeń granicy do Węgier”, co wpływa na dalszym etapie na „nielegalną migrację, także do Niemiec” – podaje gazeta, powołując się na policję.

Wielokrotnie przedłużane kontrole

W obliczu znacznego wzrostu liczby uchodźców, minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser zgłosiła w październiku Komisji Europejskiej konieczność wprowadzenia stacjonarnych kontroli granicznych na granicy z Polską, Czechami i Szwajcarią, które od tego czasu zostały wielokrotnie przedłużone.

W strefie Schengen takie działania nie są przewidziane. Również Faeser wcześniej je odrzuciła. Stałe kontrole prowadzone były w Niemczech tylko na granicy z Austrią od kryzysu uchodźczego w latach 2015/2016.

Od początku stycznia do końca września 2023 roku w Niemczech wniosek o azyl po raz pierwszy złożyło 233 744 osób, o około 73 procent więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Wiele gmin znajduje się na granicy możliwości, jeśli chodzi o zakwaterowanie, zaopatrzenie i integrację uchodźców. Również dlatego, że od rozpoczęcia rosyjskiej wojny agresywnej w lutym 2022 roku do Niemiec przybyło ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy nie muszą składać wniosku o azyl.

(EPD/ARD/jar)

