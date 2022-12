Niemcy wyprodukują więcej amunicji. Powodem szwajcarskie weto

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall AG kończy na terenie kraju budowę nowej fabryki amunicji. Produkcja ma zasilić zaopatrzenie Bundeswehry. Zakład, gdzie produkowana będzie amunicja średniego kalibru, powinien stanąć w styczniu 2023 r. – koncern poinformował agencję dpa.

Wcześniej Berlin z dużym niezadowoleniem przyjął decyzję rządu szwajcarskiego w sprawie reeksportu amunicji. Berno nie zgodziło się, żeby Niemcy przekazali Ukraińcom amunicję wyprodukowaną w Szwajcarii. Naboje są potrzebne do dalszej eksploatacji samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, które Kijów otrzymał od Berlina. Szwajcaria uzasadniając decyzję powołała się na neutralność kraju.

Amunicja dla Ukrainy już w lipcu 2023 r.

Rheinmetall AG zaznacza, że rozbudowa możliwości produkcyjnych ma zasadniczo doprowadzić do „przywrócenia w Niemczech niezależności zaopatrzenia w amunicję od zagranicznych zakładów produkcyjnych”. Koncern chce do połowy przyszłego roku otworzyć jeszcze jeden zakład produkcyjny dla amunicji kalibru 20-35 mm. Miejsce powstawania nowych fabryk nie zostało ujawnione.

Koncern zapowiada, że pierwsza partia amunicji dla Gepardów będzie gotowa do dostarczenia w lipcu 2023 r. Z nieoficjalnych informacji wynika, że koncern przygotuje ok. 300 tys. sztuk amunicji na potrzeby ukraińskiego wojska, jeśli rząd w Berlinie złoży odpowiednie zamówienie. Niemcy przekazały Ukrainie już 30 Gepardów, ale do dział dołączyły tylko niewielką ilość amunicji.

Samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard chronią ukraińską infrastrukturę przed rosyjskimi atakami lotniczymi. Bronią również portów, gdzie odbywa się załadunek ukraińskiego zboża, które trafia na światowe rynki.

Głos ulgi

„Bardzo mi ulżyło, że branża tak szybko zareagowała. W przyszłości amunicja, której pilnie potrzebujemy, będzie w większych ilościach produkowana w Niemczech” – powiedziała przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) agencji dpa. „W związku z sytuacją bezpieczeństwa niezmiernie ważne jest, aby Niemcy wraz z partnerami z NATO stały się bardziej niezależne w zakresie produkcji amunicji” – dodała.

Strack-Zimmermann wezwała w listopadzie br. rząd w Berlinie, aby z weta Szwajcarii wyciągnąć konsekwencje. „Co by się stało, gdyby Niemcy lub jedno z państw NATO zostały zaatakowane, a amunicja produkowana w Szwajcarii nie została dostarczona z powodu »neutralności«” – pytała niemiecka polityk.

Rheinmetall znacznie rozszerza produkcję amunicji

Niemcy planują w najbliższych latach wydać na amunicję, w tym rakiety i amunicję artyleryjską, łącznie ponad 20 mld euro. Rheinmetall AG poinformował, że otwieranie nowych zakładów produkcyjnych uważa za „wkład przemysłu we wzmocnienie zdolności Republiki Federalnej Niemiec do działań w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w zwiększenie bezpieczeństwa Niemiec w ramach silnego Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zjednoczonej Unii Europejskiej”.

Możliwości produkcyjne niemieckiego koncernu zwiększą się też dzięki przejęciu Expal Systems, hiszpańskiego gracza na rynku zbrojeniowym. Pozwoli to na trzykrotny wzrost wytwarzanej ilości amunicji artyleryjskiej i dwukrotny w zakresie produkcji naboi średniego kalibru i moździerzy. Jeśli rewizja antymonopolowa będzie dla Niemców przychylna, do przejęcia będzie mogło dojść latem 2023 r.

