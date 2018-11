Niemcy wydają wojnę marnotrawstwu żywności

Jak podają dzienniki wydawane przez grupę medialną Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Julia Klöckner planuje kampanię na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności w Niemczech z udziałem krajów związkowych, władz komunalnych, przedstawicieli gospodarki, nauki i konsumentów. Ministerstwo rolnictwa przedstawiło grupie RND dokument zawierający plan działań w tym zakresie.

Miliony ton żywności trafiają na śmietnik

"W Niemczech powstaje rocznie około 11 mln ton odpadów żywnościowych, z których 61 procent tworzy się w gospodarstwach domowych, a po około 17 procent w przemyśle spożywczym, w handlu i gastronomii" - czytamy w dokumencie. Głównym celem działań podjętych przez minister Kloeckner jest ograniczenie o połowę ilości odpadów żywnościowych do roku 2030.

Schemat obrazujący straty żywności na różnych etapach jej powstawania i konsumpcji

Ma to nastąpić m.in. dzięki zwróceniu zakładom przemysłu spożywczego uwagi na konieczność oszczędnego obchodzenia się z surowcami rolnymi i wprowadzeniu w nim nowych, ulepszonych technologii ograniczających straty produkcyjne. Plan działań ministerstwa rolnictwa przewiduje także wprowadzenie zagadnienia marnotrawstwa artykułów spożywczych do programów nauczania w szkołach, żeby wyczulić uczniów na to zagadnienie. Niezależnie od tego ministerstwo zamierza na szerszą skalę korzystać z mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Twitter i Facebook, w nadziei, że w ten sposób szybciej i lepiej trafi do młodzieży.

Ministerstwo popiera akcję "Tafel"

Ministerstwo rolnictwa chce także poprzeć plan działań organizacji charytatywnej Deutsche Tafel zaopatrującej biednych w żywność, która w przeciwnym razie trafiłaby ze sklepów na śmietnik, poprzez usprawnienie elektronicznego komunikowania się placówek tego stowarzyszenia z handlem. W ten sposób znacznie więcej artykułów żywnościowych, których termin przydatności do spożycia wkrótce się kończy, trafi do oddziałów stowarzyszenia "Tafel".

Konieczna jest zmiana sposobu myślenia

Wielka akcja ograniczenia marnotrawstwa żywności ma doprowadzić do zmiany podejścia konsumentów w Niemczech do obchodzenia się z artykułami spożywczymi. Jej inicjatorzy kładą nacisk na uświadomienie im, że wyprodukowanie żywności kosztuje wiele pracy w rolnictwie i przemyśle spożywczym, że artykuły rolne należy szanować tak samo jak inne, cenne surowce, i że wyrzucania żywności na śmietnik nie da się pogodzić z zasadymi etyki, ekologii oraz ekonomii.

Ten ostatni aspekt zasługuje na szczególną uwagę. Niemieckie ministerstwo rolnictwa ocenia, że dzięki ograniczeniu wyrzucania artykułów spożywczych przez handel i w gospodarstwach domowych można by zaoszczędzić rocznie około 30 mld euro.

Dziś, w poniedziałek 19 listopada, w Berlinie rozpoczyna się "Europejski Tydzień Redukcji Odpadów". Akcja ta, zainicjowana w 2007 roku, jest częścią strategii Komisji Europejskiej z 2005 roku na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu. Zwraca uwagę mieszkańców państw unijnych na ogrom produkowanych przez nich śmieci i uczy właściwego obchodzenia się z odpadami.

(dpa/pa)